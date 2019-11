https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 06.11.2019 - Última actualización - 8:26

8:19

Con el entusiasmo habitual

Se prepara el Seleccionado de Seven

Un nutrido grupo de jugadores santafesinos inició la tarea que tiene como principal objetivo su participación en el Seven de la República 2019.

Pablo Martegani. El head coach del representativo santafesino de juego reducido, dialogó con El Litoral sobre las características del trabajo que está nuevamente en marcha. Foto: Guillermo Di Salvatore



Foto: Guillermo Di Salvatore

Con el entusiasmo habitual Se prepara el Seleccionado de Seven Un nutrido grupo de jugadores santafesinos inició la tarea que tiene como principal objetivo su participación en el Seven de la República 2019. Un nutrido grupo de jugadores santafesinos inició la tarea que tiene como principal objetivo su participación en el Seven de la República 2019.