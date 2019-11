Los maoístas contraatacan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.11.2019 - Última actualización - 07.11.2019 - 9:29

11:49

Filtrado. Preocupación por la dura respuesta al Filtrado del domingo que hizo llegar a la redacción de El Litoral un referente del Partido Comunista Revolucionario.

Honda preocupación cundió en la redacción de El Litoral ante la dura respuesta de un referente del Partido Comunista Revolucionario al Filtrado titulado “El día en que Mao fue al PJ” (publicado el 30 de octubre). En dicha misiva, firmada por un tal “Santiago Maoísta” (aunque el texto se despide con un genérico “Los maoístas”) los autores se manifiestan sorprendidos de que este medio “haga un análisis tan superficial” sobre dicha agrupación y sus antecedentes.

Ponen como testigo al papa Francisco de que ellos fueron los únicos que enfrentaron al golpe de Estado del 76, y agregan: “A nosotros nos mataron por defender al gobierno constitucional de Isabel Perón y por denunciar que la gloriosa URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) había cambiado de color, se había transformado como dijo Mao Tsé Tung, en socialimperialista: socialista de palabra, imperialista en los hechos. Que como imperialismo pasó a disputar el control del mundo al imperialismo yanqui (EEUU). Y los que en el campo popular trabajaron para el Golpe de Estado para después colaborar con la dictadura de Videla-Viola, diferenciándola de la dictadura pro-yanqui de Pinochet en Chile”.

Omiten sí que este apoyo “isabelino” se expresó en una simpatía por José López Rega que en el propio peronismo nadie mantenía, poco después. En diciembre de 1975 llamaban a prevenir el “golpe de guante blanco que promueven y dirigen la trenza lanussista-gelbardiana, el PC y otras fuerzas prosoviéticas” (Beatriz Sarlo era por entonces una de las encargada de redactar esos documentos).

“Les decimos que el PCR no cambió, sino que ha sido y es consecuente con una línea que no cambia de blanco según la ocasión”, afirman “Los maoístas” actuales. Esa línea hilvanó apoyos a Carlos Saúl Menem, Mohamed Alí Seineldín, el Perro Santillán, Jorge Pedro Busti, Hermes Binner, la Sociedad Rural, Carlos Del Frade y Ciudad Futura, entre otros. Es probable que Alberto Fernández no sepa si sentirse halagado por ser la nueva adición a la lista de los “chinos” (o que simplemente no lo sepa).

