"Trato de tener fuerza, de poder salir de esta, de poder recuperar aunque sea un ojo y poder ver algo", expresó el jugador de Arsenal baleado en un hecho de inseguridad.

Fútbol Alexis Salinas: "Pensé que me habían matado"

Alexis Salinas, jugador de Argentinos Juniors a préstamo en Arsenal de Sarandí, estaba sentado junto a unos amigos, cuando pasó un grupo de personas y dispararon con un arma similar a una escopeta. Este miércoles rompió el silencio y contó cómo fue el momento del ataque.

"Me acuerdo que estaba con un grupo de amigos. Nos sentamos un minuto en ese cantero y recibí el impacto, después ya no veía más nada. Lo único que se me ocurrió fue arrastrarme por el piso", explicó al entrar en contacto con la prensa.

El joven jugador explicó que sintió la explosión cerca de su cara, que lo tiró para atrás y que luego de tirarse al suelo escuchó un segundo disparo. También remarcó que no vieron a nadie y cree que se equivocaron de personas. Al ser consultado por sus sensaciones en ese momento aseguró: "La verdad yo pensé que ya me habían matado".

Luego habló sobre su futuro y recuperación: "Trato de tener fuerza, de poder salir de esta, de poder recuperar aunque sea un ojo y poder ver algo. La verdad me siento muy triste". Además contó que los médicos le dijeron que había esperanza de poder recuperar el ojo que tiene comprometido.