Preocupación por quita de prestaciones de Pami al Diagnóstico por Imágenes

Miércoles 06.11.2019

12:10

Hasta este mes, atendían más de 80 mil cápitas mensuales de jubilados santafesinos. Pero Pami les cortó el servicio. “Realizamos grandes inversiones en tecnología, tenemos el único resonador 3 Tesla de la ciudad, y no sabemos qué pasará con el personal”, dijo su director.

Los jubilados que se realizaban diferentes estudios de salud en el centro de Diagnóstico por Imágenes Junín, de Junín 2474, quedaron sin servicio en dicha clínica debido a una decisión de la obra social Pami, que le quitó todas las prestaciones.



Las autoridades de la clínica se mostraron sorprendidas con la decisión unilateral de Pami, que les envió una carta documento en la que les informó que desde el 1 de noviembre ya no contará con sus servicios de salud. “Somos prestadores de Pami desde 1995, para lograr ello hay que cumplir muchos requisitos, y hoy atendemos 80180 cápitas mensuales (tipos de prestaciones) de jubilados”, dijo el director de Diagnóstico por Imágenes, José Luis Sañudo. Sin embargo, “nos dicen que estamos inhabilitados para realizar las prestaciones por cuestiones operativas”.

“Queremos aclararle a nuestros pacientes afiliados a Pami que compartimos la preocupación. No queremos dejar de atenderlos, pero ello depende exclusivamente de Pami”, señaló Sañudo.





Esa es una de las atribuciones que tiene Pami en su vínculo con los prestadores. También puede tomar esa decisión al detectar que las instalaciones no estén en condiciones o por reclamos de pacientes. Pero “nada de ello ocurrió en este caso”, dijo Sañudo. “No hemos tenido reclamos, las auditorías han salido favorables y los pacientes nos dicen que somos los mejores prestadores que tienen”, enumeró. “Además, atendemos afiliados del sanatorio del Diagnóstico (que está en la misma manzana), para los pacientes que deben realizarse una resonancia”, detalló el director. “Ahora tendrán que trasladarlos en ambulancia a otro centro más lejano, con todas las consecuencias que ello acarrea”.





Otro de los inconvenientes que se suscitaron es que la carta documento que les envió Pami está fechada el 15 de octubre y señala que el corte del servicio rige desde el 1 de octubre. Desde esa fecha se deben cumplir 30 días. Es decir que la medida se efectivizó el 1 de noviembre. “No pueden tomar una medida retroactiva, si la enviaron el 15 de octubre, debería regir desde de diciembre”, se quejó Sañudo.

Reclamo a Pami





Por ese motivo y por la medida en general, las autoridades de Diagnóstico por Imágenes Junín —asesoradas por su abogado— enviaron una carta documento a Pami con el reclamo correspondiente. Pero hasta hoy no tuvieron respuesta de parte de la obra social de los jubilados. Entonces, “nos contactamos con la delegación local (15, de Santa Fe) y nos dicen que es una orden que viene de Casa Central, en Buenos Aires”.





“Teníamos turnos otorgados a partir de noviembre, pero cuando ingresamos al sistema nos dice que no estamos habilitados”, advirtió Sañudo, al tiempo que describió que ello “produjo inconvenientes y desesperación en los pacientes”.





Dicha clínica se inició a principios de la década del ‘90, cuando Santa Fe no contaba con instrumentos para el diagnóstico por imágenes, lo que implicaba el traslado de pacientes a otras ciudades con servicios de mayor complejidad. Incorporaron radiología, tomografía computada y ecografía. Luego se sumó la mamografía, medicina nuclear y resonancia magnética, y la actualización de equipamiento, como así también la expansión física del inmueble.





“Hicimos grandes inversiones para prestar el mejor servicio”, señaló Sañudo. Por ese motivo es que advirtió que de no recuperar las prestaciones de Pami les “quedará equipamiento muy costoso ocioso. También afectará al personal, por lo que estamos muy preocupados”.





El director de la clínica solicitó que Diagnóstico por Imágenes siga siendo prestador de Pami, a través de órdenes prestacionales, pese a perder la cápita. “Así podríamos brindar el servicio a los pacientes que lo necesiten y resolver los inconvenientes diarios”.





Luego advirtió que dicho centro de salud “es el único de la ciudad que cuenta con un resonador 3 Tesla. Cuando hay un paciente que precisa una resonancia con dicho instrumental, lo resolvemos nosotros. Ahora la delegación de Pami deberá realizar un pedido por excepción en Pami Central para que autorice al paciente a realizarlo”, finalizó.