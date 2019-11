https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresa china atraviesa "la peor situación posible" Fundador de Huawei acusa el impacto del embate de EEUU pese a ventas récord

El fundador y CEO de Huawei aseguró este miércoles que la empresa china de telecomunicaciones atraviesa "la peor situación posible" debido a la campaña en su contra de Estados Unidos, que sospecha de la seguridad de sus dispositivos y promueve la desconfianza en otros países.

Durante un foro de discusiones, Ren Zhengfei cuestionó al gobierno de Estados Unidos por "volar a los países y hacer lobby para que no compren equipos de Huawei", algo que no ha tenido éxito ya que esas naciones "siguen comprando a Huawei".

"Las cosas van a ir cada vez mejor", afirmó.

"Pese a que Estados Unidos es poderoso, la confianza de los clientes lo es aún más", sostuvo el fundador la mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, durante discusiones en la sede de la empresa en la ciudad china de Shenzen, transmitidas por la compañía.

Pese a la situación geopolítica actual, la empresa logró este año aumentar sus ventas de teléfonos y prevé terminar 2019 con entre 240 y 250 millones de unidades despachadas, frente a los 200 millones de 2018.

"Podemos sobrevivir, pero no es lo que buscamos", afirmó Ren, y agregó: "No tenemos intención, y no lo apoyo, de hacer todo, todas las innovaciones, nosotros mismos. No es nuestra estrategia a largo plazo".

El ejecutivo remarcó que la compañía cuenta con "buenos cimientos" para resistir las consecuencias de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, que en mayo prohibió a las empresas locales comercializar con la firma asiática.

Sin embargo, reconoció que la imposibilidad de acceder a Android y a aplicaciones populares de Google -como consecuencia de esas sanciones- afectaron la venta de smartphones fuera de China.

Asimismo, reiteró su disposición a seguir colaborando con las empresas estadounidenses, aunque reconoció que aún ninguna ha hablado con Huawei sobre licencias de redes de 5G, tecnología estrella de la empresa cuya aplicación ha generado recelos en Occidente.

"Se ha exagerado con la tecnología 5G. La gente ve esa pequeña caja (las antenas) como si fuera una bomba atómica que representa una gran amenaza, pero nunca he pensado que lo sea", criticó.

