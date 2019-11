Héctor Salva es el nuevo head coach de CRAI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Refrendando el deseo de continuar con el exitoso ciclo precedente, reemplazará a Alejandro Capobianco y Federico Fernández en la conducción del plantel superior.

La noticia finalmente se oficializó en el curso de esta mañana: Héctor Salva es el nuevo head coach del plantel superior de CRAI, tras haber concluído el exitoso ciclo comandado por Alejandro Capobianco y Federico Fernández.



Apenas confirmada la información, el experimentado referente del rugby de nuestra región, atendió deferentemente a El Litoral, no solo con la finalidad de conocer detalles de la feliz noticia; sino también para anticipar algunas de las pautas y expectativas generadas en torno a la reciente determinación de la comisión directiva de la entidad.





En primer término, se refirió a cómo surgió la posibilidad de convertirse nuevamente en entrenador de su club y cuál era el significado de esta oportunidad.





* “En realidad, todo se fue dando paulatinamente. Luego de culminar mi tarea en Estudiantes de Paraná, necesitaba un descanso prolongado, fundamentalmente por cuestiones familiares impostergables. Por solicitud de Alejandro (Capobianco) y Federico (Fernández), este año me sumé al staff del plantel superior, haciéndome cargo de la Reserva”.





* “Pero poco a poco, el entusiasmo y la mancomunión existente, hicieron que me fuera involucrando más y pasé a colaborar con los backs de todo el plantel; con algunos otros detalles y, en general, con lo que siempre tenemos como prioridad en el club: la armonía para que la tarea de conducción sea una continuidad, respetando las pautas oportunamente establecidas. Entre ellas, no solo la de formar jugadores, sino también entrenadores”.





* “Ante todo, es un honor volver a conducir al equipo principal de mi querido club; pero además, es una responsabilidad enorme, que espero afrontar de la manera más adecuada. Las expectativas están puestas, ante todo, en continuar mejorando la calidad de juego de estos jugadores, que han demostrado largamente sus capacidades”.





* “Este es un plantel muy calificado, conformado por una mayoría de chicos que vienen jugando juntos desde muy pequeños, lo que obviamente realza sus virtudes. Si a ello sumamos la valía que como grupo poseen, no hay dudas que estamos ante un caudal humano y deportivo de excepción”.





Más detalles







En la continuidad de la charla, Salva aludió a la conformación del staff y a las primeras consideraciones en torno a la continuida de una tarea que justamente estuvo signada por prolongar las pautas preestablecidas hace varios años.





* “El staff será prácticamente el mismo, ya que inclusive Alejandro y Federico continuarán colaborando: está clarísimo que en CRAI nadie se va; todo lo contrario, cuando hay alguna variante, el deseo de todos es seguir colaborando, para extender lo realizado. Ese es el pensamiento prioritario de la institución y por ende, debemos obrar en consecuencia”.





* “En cuanto a los cargos puntuales, habrá algunos retoques, producto de que se producirán rotaciones y también algunas bajas, como consecuencia de algunas necesidades personales. Pero insisto en lo expresado anteriormente: más allá de la conformación definitiva, la próxima gestión será una continuidad de todo lo muy bueno que CRAI atravesó en los últimos tiempos...”





Antes de la despedida, Héctor Salva reafirma: “el principal desafío es mantener el posicionamiento privilegiado que este excelente plantel superior supo conquistar; y de ser posible, intentar mejorarlo aún más”.







Por último, en cuanto al inicio de la nueva temporada, detalló: “ante todo, deberemos esperar que se defina la Unión Argentina de Rugby defina la programación 2020, para de ese modo conocer en detalle cuáles serán las fechas de inicio de nuestras competencias”.





“Seguramente, comenzaremos los entrenamientos conjuntos en febrero; como así también planificaremos algunos pocos partidos amistosos de buen nivel. Por supuesto, que el área física continuará estando a cargo del profesor Gonzalo Carrasco, el jefe del staff de preparadores físicos del club”, concluyó.







Perfil







Héctor Salva nació el 12 de agosto de 1963. Su vínculo con este deporte se inició en la Séptima de El Quillá; hasta que a partir de la Sexta, completó el Rugby Infantil en CRAI, donde luego cumplió con todas las categorías del Rugby Juvenil. Fue doce años capitán de la Primera división y en 2000 pasó a Estudiantes, ya que por razones laborales se radicó en Paraná. En materia de Seleccionados, pasó por todos los de la Unión Santafesina, donde también fue capitán y tuvo la oportunidad de jugar partidos internacionales ante equipos australianos y sudafricanos.





* Como entrenador comenzó en Infantiles y Juveniles de CRAI; llegando al plantel Superior entre 2008 a 2010. También fue coach de Seleccionados Juveniles, Superiores y de Seven de la USR; como así también de la UER. Arrancó como head coach de CAE en 2013, donde se vio afectado por una suspensión; por lo que volvió a fines de 2015 hasta 2018.