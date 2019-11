https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre Ríos 22 años de prisión para el ex policía que abusó de sus dos hijastras La Justicia de Entre Ríos condenó a 22 años de prisión a Marcelo Benitez por abuso sexual y corrupción de menores. Además, se ordenó que quede en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La Justicia de Entre Ríos condenó a 22 años de prisión a un ex policía, oriundo de la localidad de San José, por abusar sexualmente de sus dos hijastras, ambas a partir de los 7 años de edad.

De acuerdo con el fallo emitido por un tribunal de Concepción del Uruguay, además de ultrajar a las niñas, el condenado, identificado como Marcelo Benítez, las filmaba y obligaba a ver películas pornográficas.

La sentencia estuvo integrada por los vocales, Rubén Chaia, Fabián López Moras y Mariano Martínez, y tras la lectura de la misma se ordenó que Benítez quedé en prisión preventiva, en virtud de la gravedad de la pena y ante el peligro de fuga, hasta que el fallo quede firme.

Según publicó hoy el diario La Calle, la fiscal del caso, Micaela Di Pretoro había solicitado una pena de 25 años de prisión, mientras la querella solicitó 30.

Los hechos se produjeron entre 2005 y 2012 en San José, en el departamento de Colón.

El abogado querellante, Luis Salisky, enfatizó, en diálogo con El Once, que "esta persona no solamente fue condenada por abuso sexual, sino también por corrupción de menores".

"Los hechos abusivos se pudieron llevar a cabo a partir de cierta planificación que tuvo que haber hecho el condenado para que sus víctimas creyeran que esto era normal, que era natural", explicó el letrado.

"Me interesa el bienestar de las víctimas, que estén conformes y por lo que he hablado con ellas, me lo han manifestado de este modo. De todas maneras, no hay pena que pueda reparar el daño causado", señaló.

El abogado diferenció que más allá de la condena, "esta persona tendrá un pena temporal, mientras que las víctimas van a cargar con esto de por vida".

Con información de NA.