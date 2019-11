https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lindo choque el viernes en Santa Fe

Entre Atlético que gana y Unión que no pierde

El “Decano” buscará su quinta victoria en fila, algo que no consigue desde hace 44 años en Primera. El Tate de Madelón se olvidó de lo que es perder en Superliga.

Uno sí, el otro no. Pelean dos viejos zorros el mano a mano por la pelota: el duro Bottinelli y el siempre picante Toledo. Mientras el zaguero tatengue estará confirmado entre los once para el viernes, el delantero no podrá estar en el 15 de Abril por doble motivo (está suspendido por cinco amarillas pero encima está desgarrado). Dos equipos con el ánimo recuperado se verán las caras en Santa Fe por una nueva fecha de la Superliga.



A priori, promesa de “partidazo” desde la cartelera por cómo llegan uno y otro. Es que el Tate le ganó a Aldosivi, pegó el grito en el clásico, derrotó al Gimnasia de Maradona, levantó el 0-2 contra Independiente y no pudo aguantar el 3-1 contra Banfield. Pero está claro que el rojiblanco a bastones se acostumbró a sumar y no pierde en los últimos tiempos de la mano de Leo. Enfrente, un “Decano” que llega con cuatro gritos al hilo y va por el quinto en Santa Fe, algo que no consigue hace 44 años. Los colegas de “La Gaceta” indican en Tucumán que “si analizamos lo que ha pasado con Atlético en esta Superliga 2019/20 desde su inicio hasta esta fecha 13 en la que jugará el viernes ante Unión en Santa Fe, los altibajos son pronunciados. Los bajos estuvieron al principio, con un equipo que había logrado dos triunfos, un empate y cinco derrotas y se hablaba hasta de la continuidad de Ricardo Zielinski. Los altos, para el bien de todo 25 de Mayo y Chile, suceden ahora mismo y están bien alto: el equipo buscará en el próximo partido su quinta victoria al hilo. Es tan alto, que se trata de un registro que no consigue desde hace 44 años”. Pocos hubiesen apostado porque el equipo que perdió contra Independiente haga lo que hizo posteriormente en este torneo: empató contra Huracán (lo pudo haber ganado en tiempo de descuento con un tiro libre de Fabián Monzón) y luego le ganó a: Talleres (2-1), Banfield (2-1), Patronato (2-0) y Colón (2-0). El viernes en Santa Fe, el “Decano” buscará igualar la gesta del equipo que llegó hasta la fase final del Nacional de 1975. Se trata del último equipo en Primera que logró ganar cinco partidos de forma consecutiva, tal como recopiló el periodista Martín Vega. Aquel equipo que terminó séptimo en esa ronda final del máximo torneo de clubes a nivel nacional por ese entonces, tuvo un sprint final de la primera ronda espectacular, con Juan Urriolabeitia como técnico. Entre las fechas 12 y 16 le ganó a: Juventud Alianza de San Juan (3-1), Argentinos (3-1), Ferro (3-2), Aldosivi (3-2) y Gimnasia La Plata (2-1). Sin tener en cuenta la categoría pero en torneos oficiales, igualmente no son muchos los equipos de Atlético que hayan logrado lo que intentarán los 11 que salgan al estadio “15 de Abril” en Santa Fe. De hecho, se trata de equipos exitosos tal como ese de 1975. El último que lo hizo fue el que dirigió Juan Manuel Azconzábal en el torneo de la B Nacional de 2015 con triunfos sobre Santamarina (2-1), Chacarita (3-1), Guaraní Antonio Franco (3-0), Independiente Rivadavia (3-1) y Juventud Unida de Gualeguaychú (2-0). Una seguidilla que prácticamente marcó el camino hacia el título para ese equipo. El anterior a ese fue el de Héctor Rivoira en 2009, en su carrera final hacia el ascenso y el título, tal como sucedió con el del “Vasco”. Pero en este caso, se trataron de ocho triunfos al hilo, toda una rareza. Le ganó a: Chacarita (1-0), CAI (4-0), Unión (1-0), Quilmes (1-0), Ferro (1-0), Aldosivi (1-0), Talleres (4-1) y Olimpo (3-1). Cinco victorias al hilo parecen algo sólo reservado para los grandes equipo. Y pese que empezó mal, el Atlético versión 2019/20 está camino a serlo. En cuanto al equipo en sí, la intensa lluvia de la mañana no impidió que el plantel “decano” entrenara ni que Ricardo Zielinski sorprendiera y comenzara a definir los 11 que jugarán ante Unión, el viernes desde las 21.10. Más que 11, parecen ser sólo dos los puestos que necesitan confirmar sus ocupantes. Los nueve restantes ya salen de memoria. En la práctica, el entrenador decidió hacer fútbol y allí Dylan Gissi reemplazó a Bruno Bianchi (suspendido) y Gonzalo Castellani a Javier Toledo (también suspendido). El resto fueron los mismos que jugaron ante Colón. Toledo no sólo llegó al límite de amonestaciones sino que además se confirmó que está desgarrado en el isquiotibial. “Es chico, de cinco milímetros. Estará listo en dos semanas”, avisó el médico José Saab. Para suerte de Toledo no sólo está suspendido sino que luego de este partido, no habrá fútbol de Superliga por dos semanas. Finalmente, en cuanto al arbitraje, Néstor Pitana fue designado como el árbitro del partido ante Unión del viernes. El misionero dirigió dos veces a Atlético en esta Superliga y las dos fueron derrota para el “Decano”: 1-2 ante Rosario Central en el debut y 0-1 ante Independiente (la última caída del equipo en la temporada). Va Troyanski por Mazzola Si bien no está confirmado de parte de Leo Madelón, el único cambio de cara al viernes será el ingreso del “Pocho” Franco Troyanski en reemplazo del lesionado y operado Nicolás Mazzola. En consecuencia, los once tatengues serían: Moyano; Damián Martínez, Yeimar, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio, Elías, Acevedo y Carabajal; Bou y Troyanski. De esta manera se descarta la chance de incluir a Juan Ignacio Cavallaro de mediapunta, desde el vamos, para cambiar el esquema y salir a jugar con un 4-5-1 de local ante los tucumanos. Pesar en Unión por Rostand El Dr. Carlos “Rocha” Rostand, de 64 años y ex médico de las divisiones formativas del Club Atlético Unión e integrante de la nueva Agrupación “Tate Campeón”, falleció esta madrugada tras chocar el auto en el que viajaba con un camión en el kilómetro 76,9 de la ruta 33, informaron fuentes oficiales. Por lo que informa el Diario “La Nueva Provincia”, Rostand “conducía un Volkswagen Suran cuando a las 2 perdió la vida”. “Hace algunos días había estado en Santa Fe, incluso en la cena de la Agrupación en el club Sportivo Candioti. Estaba viviendo cerca de Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires”, confiaron a El Litoral.