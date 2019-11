https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por haber estado en pareja con el presunto abusador Anna Chiara del Boca denunció a su padre por abuso sexual y Amalia Granata quedó involucrada

Anna Chiara del Boca, la hija de la actriz de telenovelas Andrea llevó a la Justicia a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado por el vínculo y Amalia Granata, ex pareja del empresario, quedó en medio de las denuncias.

La joven, de 19 años, habría contado que durante su infancia su papá la maltrataba psicológicamente y la obligaba a dormir con él y su novia (Amalia Granata) mientras ellos estaban desnudos.

Este martes, el letrado y pareja de la madre de la joven actriz, explicó el motivo de la presentación que haría Anna Chiara: "La obligaban a presenciar actos sexuales con ella de 6 o 7 años en la misma habitación".

En un mensaje grabado al periodista Tomás Dente, del programa Nosotros a la mañana (El Trece), la joven expresó: “Prefiero quedarme con los audios que es un poquito más personal e íntimo que estar en los medios y en frente a la cámara, no busco eso. Nunca tuve intención de mediatizar ni filtrar absolutamente nada, pero con el apellido que llevo, no hay nada que hacerle”.

En cuanto a la denuncia contra Ricardo Biasotti, afirmó: “Está todo en manos de mis abogados y creo que así es mejor”.

Por su parte, Granata envió un cominicado explicando su situación:

Me han acusado de muchas cosas en mi vida. Hombres y mujeres. Denuncias de todo tipo. Pero nunca me han acusado de algo tan grave. Acá hay un limite. No hace ni falta que diga que la acusación es falsa.

Es una operación de los fanáticos e intolerantes, que no aceptan la idea de que alguien como yo, o miles de santafesinos que nos votaron, o millones de argentinos, pensemos diferente y tengamos participacion en la politica.

No es casual que quien me acusa sea fundamentalista pañuelo verde. Es la misma mujer que hizo la misma denuncia en diferentes oportunidades contra otras personas, para perseguir ideológicamente. Acuso de pedofilia a María Eugenia Vidal, Mauricio Macri e incluso al fallecido Fiscal Nisman.

A su vez, reconoce que me acusa solo por el hecho de defender la vida. Y que la pedofilia es algo exclusivo de quienes defienden la vida.

Son intolerantes ,violentos, mafiosos, repugnantes. Como no logran convencer con las palabras y las propuestas, lo único que les queda es la violencia, la difamación y la amenaza.

A mi lo único que me mueve es la causa en la que confiaron casi 300 mil santafesinos. Y en la cual creen millones de argentinos. Lo único que van a lograr con esto es que quienes estemos a favor de la vida nos unamos mas y seamos cada vez mas fuertes.