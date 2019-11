Unión, desde el arranque

Unión de Santa Fe logró su tercer triunfo en fila al derrotar a Sportivo América de Rosario, por 99 a 79, en el marco de una nueva jornada de la División Noreste de la Liga Argentina de Básquetbol.

Diego García lideró el goleo de los rojiblancos, con 20 puntos; acompañado por Gastón Marozzi, con 17 y Pablo Martínez, con 16 puntos y 14 rebotes.

Los dirigidos por Juan Francisco Ponce tuvieron tres cuartos con 27 puntos. El primero, el segundo y el último. No fue de la partida el base Luciano Tantos, que en el partido ante Oberá surió un desgarro y tendrá entre 15 o 20 días para su recuperación.

El próximo martes Unión saldrá a la ruta para enfrentar en Paraná, al Atlético Echagüe Club.

El partido

Los diez primeros minutos fueron equilibrados, pero con el correr del tiempo, los rojiblancos comenzaron a destrabar el juego, logrando una diferencia de 9 puntos en el final del cuarto: 27 a 18.

En el segundo segmento, los locales ajustaron la defensa no permitiéndoles tiros cómodos al rival y no darles segundas opciones en la pintura.

En el ataque los tatengues se msotraron efectivos en los lanzamientos externos o en la pintura para escaparse en el marcador, diferencia que fue de 20 puntos (54 a 34) al termino del primer tiempo, con un triple de García en el cierre.

En la reanudación se vio un equipo rojiblanco desconcentrado en defensa, con algunas perdidas y falto de gol. La situación fue aprovechada por el conjunto rosarino que en el final del período logró acortar el margen a 14 puntos (72 a 68).

En el inicio del último peldaño los unionistas se mostraron concentrados, sobre todo en defensa y en el ataque con bombas de tres puntos a cargo de Marozzi retomaron la diferencia de 20 puntos para lograr una victoria tranquila por 99 a 79.

“Quedó demostrado que no nos podemos descuidar. Creo que partido tras partido vamos creciendo si bien es cierto que tenemos cosas para mejorar. Echagüe va a ser otro duro rival”. Francisco Alloatti, pivote de Unión

“En una charla que mantuve con el técnico antes del partido me dijo que me soltara, que seguramente iba a tener algunos errores. Creo que cumplí con lo que me pidió”. Jerónimo Díaz Müller, base de Unión