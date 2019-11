Riquelme: "Si hay unión puedo pensar en ser lo que sea, hasta presidente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Riquelme pidió por la unidad de todos los candidatos que buscan la presidencia en Boca. Negó aceptar cualquier propuesta que no sea en esos términos. Además, habló de Alfaro y de la serie perdida frente a River.

Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, pidió este jueves por la unidad de todos los candidatos a presidente que participarán de las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre.

"Es momento de dejar de pelear por el poder y dejar los egos, diferencias e intereses de lado. Tenemos que estar todos juntos. A mí me tienen cansado con las diferencias, yo soy de Boca y si el club está por encima de todos, hay que demostrarlo", aseguró Riquelme en una entrevista con Fox Sports.

"Si hay unión puedo pensar en ser lo que sea, hasta presidente", agregó el "10", que descartó aceptar cualquier propuesta de un candidato por separado.

"Yo escucho cuando hablan, me pone contento que quieran contar conmigo pero yo no soy el caballito de batalla de ninguno. Yo no soy oficialismo, oposición ni verdadera oposición. Yo soy de los hinchas", remarcó.

Riquelme subrayó que lo que pide "no es tan difícil" ya que durante los últimos años "estuvieron todos juntos".

"Yo soy bostero y voy a morir bostero. Es momento de estar todos juntos y poner a Boca en lo más alto. Estoy cansado de ver como se pelean y se disputan el poder. Boca es un club de fútbol, no es política", insistió.

En cuanto a lo futbolístico, uno de los máximos ídolos "xeneizes" respaldó al plantel luego de la eliminación en semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate, al afirmar que no se "hubiese animado" a jugar ésta serie por la presión externa que sufrieron los jugadores en medio del contexto político que atraviesa el club.

"Como hinchas tenemos que estar agradecidos que después de la presión que recibieron defendieron bien los colores. Boca ganó merecidamente en La Bombonera, con su manera de jugar. Nos faltó meter un gol más", lamentó.

Sobre el entrenador Gustavo Alfaro, Román indicó que "todos" sabían su gusto futbolístico cuando lo fueron a buscar en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto.

"Se habrá ido contento a la casa después de la revancha con River. Ganó su equipo y el rival no pateó al arco. Él llegó por una manera y así juega en Boca. No podemos criticarlo", analizó.

Sobre River, Riquelme confesó que le dolió una nueva eliminación y elogió al entrenador "millonario", Marcelo Gallardo, pero resaltó la diferencia con el ciclo ganador de Carlos Bianchi en Boca.

"Gallardo es un genio pero no ganó todo. En el Mundial de Clubes no compitió. Bianchi le ganó al Real Madrid y dos veces a Milan", comparó.

"A nosotros nos tocó una etapa maravillosa. Jugábamos contra River y ganábamos. La séptima Copa se está haciendo desear bastante y sufro. No me gusta cuando River nos gana", admitió.

Con vistas a la despedida que se realizará el 12 de diciembre en La Bombonera, Riquelme contó que se entrena "para llegar de la mejor manera" y reconoció que no sabe como reaccionará en el momento de volver a pisar el césped del estadio.

"Será maravilloso volver a pisar La Bombonera", reveló.

Con información de Télam.