Jueves 07.11.2019 - Última actualización - 16:08

16:03

No pelea desde 2014

El "Chino" Maidana vuelve al ring para enfrentar a "Acero" Cali

Marcos "Chino" Maidana, ex campeón superliviano y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) regresará a los cuadriláteros para enfrentar a Jorge "Acero" Cali, ex campeón mundial de kickboxing, en un combate que se regirá bajo las reglas del boxeo.

