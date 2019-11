https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 07.11.2019 - Última actualización - 17:43

17:35

La italiana Liliana Segre tiene 89 años y es senadora vitalicia de su país. La mujer recibe acoso a diario a través de las redes sociales luego que planteara crear una comisión parlamentaria contra el odio y el racismo, a lo que se negaron la Liga y Hermanos de Italia, los principales partidos de derecha de ese país.

Incremento del antisemitismo en Europa A una sobreviviente de Auschwitz le asignaron custodia porque sufre amenazas constantes La italiana Liliana Segre tiene 89 años y es senadora vitalicia de su país. La mujer recibe acoso a diario a través de las redes sociales luego que planteara crear una comisión parlamentaria contra el odio y el racismo, a lo que se negaron la Liga y Hermanos de Italia, los principales partidos de derecha de ese país. La italiana Liliana Segre tiene 89 años y es senadora vitalicia de su país. La mujer recibe acoso a diario a través de las redes sociales luego que planteara crear una comisión parlamentaria contra el odio y el racismo, a lo que se negaron la Liga y Hermanos de Italia, los principales partidos de derecha de ese país.

La superviviente del Holocausto Liliana Segre ha sido puesta bajo protección oficial en Italia tras haber recibido amenazas por parte de fanáticos de extrema derecha, según han informado este jueves fuentes de seguridad, que destacaban la preocupación por el aumento del extremismo en Italia.



Segre, de 89 años, que fue nombrada senadora vitalicia en 2018, llamó al Parlamento a crear una comisión para investigar el odio, el racismo y el antisemitismo, después de haber sido objeto de un acoso diario a través de las redes sociales.



Los partidos italianos del ala derecha no respaldaron su propuesta y la controversia resultante no ha hecho más que aumentar el abuso. Un grupo neonazi ha colgado esta semana una pancarta para denunciar el antifascismo cerca de donde ella estaba haciendo una aparición pública.



La senadora se negó a comentar nada acerca de la asignación de escolta policial. Una fuente de seguridad ha dicho que la policía sólo la acompañaba a actos públicos y que no se le ofrece protección durante las 24 horas del día.



"Hay que decir que Liliana recibe muchos más mensajes de apoyo y solidaridad que mensajes de odio", ha dicho Paola Gargiulo, jefa de personal de Segre.



SOBREVIVIENDE AUSCHWITZ



Segre fue deportada de Italia a Auschwitz en 1944, cuando tenía 13 años. Fue uno de los 776 niños italianos menores de 14 años a los que enviaron al campo de concentración nazi. Sólo 25 han sobrevivido. Ha dedicado gran parte de su tiempo en los últimos años a visitar escuelas para relatar los horrores del Holocausto.



El embajador de Israel en Italia, Dror Eydar, ha expresado su consternación ante la noticia de que Segre necesitaba una escolta policial. "Una superviviente del Holocausto, de 89 años, bajo custodia simboliza el peligro que las comunidades judías todavía enfrentan en Europa hoy", ha escrito en Twitter.



Los ministros del Gobierno italiano también han expresado su solidaridad. "Perdónanos Liliana. La política del odio no detendrá tu compromiso ni el nuestro", ha dicho la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, en Twitter.



No hubo ningún comentario inmediato de los líderes de los principales partidos de derechas, la Liga y Hermanos de Italia, que se habían opuesto a la petición de Segre de crear una comisión parlamentaria, advirtiendo que podría conducir a la censura.



AUMENTO DEL ANTISEMITISMO



El Centro de Documentación Judía Contemporánea (CDJC, por sus siglas en inglés) ha dicho que el antisemitismo en Italia apareció para ir creciendo, pero que aún es menos pronunciado que en Francia y Reino Unido.



El investigador del CDJC Stefano Gatti ha dicho que hasta principios de noviembre se han registrado 190 casos de antisemitismo en Italia, frente a los 197 de 2018 y los 130 de 2017. Muchos de ellos son ataques a través de las redes sociales e insultos verbales, además de los dos actos menores de violencia registrados este año.



"Hemos observado que el antisemitismo se está volviendo más agresivo, pero el número de antisemitas en Italia en gran manera estable", ha dicho Gatti, apuntando a las encuestas que han sugerido que alrededor del 11% de los italianos son más hostiles o prejuiciosos con los judíos.



Con información de El País