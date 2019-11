Conductas de riesgo, redes sociales y ETS en un taller con todas las voces

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un equipo interdisciplinario abordó temáticas vinculadas con la adolescencia, pero que incluye a padres, madres y docentes. La ESI, clave en todas las edades.

“¿Quién te crees que sos?”, “Los hombres no lloran”. “Enfermo”. “Asqueroso”. “Raro”. “Desviado”. Las palabras caen como látigos sobre un adolescente en un video que elaboraron alumnas y alumnos santafesinos para ficcionar una situación de bullying. Fue uno de los disparadores en que se apoyó el Taller para adolescentes, padres y docentes que se realizó el jueves por la tarde en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en el marco de los 20 años del Hospital de Niños Orlando Alassia. Una modalidad que se realiza prácticamente desde la inauguración del nuevo nosocomio -que funciona desde 2009 en Mendoza y Mosconi-, y que en esta ocasión abordó tres tópicos: Habilidades para la vida, Redes sociales y sexualidad adolescente y Adolescencias hoy, ¿con o sin wifi?





Los médicos Fabio Bastide, del sector Adolescencia, y María Gabriela Ragogna, del sector Ginecología infantojuvenil del hospital, dialogaron con este diario antes de iniciar la actividad que, como se dijo, tuvo como punto de partida el video que concluye con un mensaje categórico: “La próxima vez piensa lo que vas a decir. Una palabra puede cambiar una vida”.





El panel del jueves se completó con Lorena Aguirre y María José Elías, de Salud Mental; Claudia Pérez, de Fisiatría y Rehabilitación, y Alfonsina Biasoni, de Servicio Social.







Desafíos





Bastide trabaja en el nosocomio desde el comienzo, primero lo hizo en la Guardia y luego en los consultorios de adolescencia con la recordada Dra. Clara Anzaudo quien por entonces era jefa del sector.





—¿Las problemáticas de la adolescencia habrán sido las mismas hace 20 años, cuando comenzaron?





Bastide: —Cambiaron algunas situaciones pero los adolescentes siempre fueron los menos incluidos en la atención. Por eso, con Clara y Gabriela les dimos cabida desde el principio.



Ragogna: —Los adolescentes siempre constituyeron el grupo etario más sano con el cual el médico pediatra pierde el contacto, pero es el que asume conductas de riesgo a las cuales estamos atentos. Se trata de apoyarlos, guiarlos y acompañarlos para que sus conductas sean lo más saludables posibles. Y estar atentos en este crecimiento.





—¿Cuáles son las conductas no saludables que observan con mayor frecuencia?





Bastide: —Históricamente, un desafío lo constituyen los tiempos libres de los adolescentes. Es bueno que los tengan pero hay que acompañarlos en este proceso. Por eso la idea que tenemos en el equipo es de salir a la comunidad con estos talleres que los incluyen a ellos, junto a padres y docentes.





Es una actividad que se viene haciendo casi desde que empezó el Hospital de Niños nuevo en pos de la prevención, que es el objetivo principal. Después, se trabajan todas las cuestiones no saludables como las enfermedades de transmisión sexual, los consumos problemáticos y las conductas de riesgo.



Nosotros aprendemos algo nuevo en cada taller al que vamos o en los que se hacen en el hospital, porque los adolescentes nos van enseñando y están viviendo el momento, así que son los que más nos pueden enseñar en el manejo de cada situación.





—¿Cuáles son las conductas de riesgo que más preocupan?





Ragogna: —En esta franja etaria, el inicio de las relaciones sexuales en forma precoz y a veces sin el conocimiento previo de cómo cuidarse, no sólo del embarazo sino de las enfermedades de transmisión sexual. Evitar un embarazo termina siendo más sencillo, pero hay conductas sexuales que llevan a infecciones. Conductas de riesgo como el alcohol o el consumo también predisponen a un encuentro sexual no protegido.





Bastide: —Son los efectos “colaterales” de un consumo no acompañado o no debido de algunas sustancias. Lo vemos en los últimos tiempos como también los accidentes.

—El incremento de casos de enfermedades de transmisión sexual fue noticia el año pasado.





Ragogna: —Exactamente; en este momento sabemos que se triplicaron los casos de sífilis y creemos que para 2020 se van a quintuplicar en jóvenes de hasta los 25 años. Es un grupo que tenemos que atender, porque la percepción del adolescente acerca de que es sano y no le puede pasar nada juega en contra con estas infecciones.







Las redes





El rol de las redes sociales fue otro de los temas abordados en el taller, junto con padres, madres y docentes. “Como padres que no nacimos en el mundo de las redes, podemos ayudar a los chicos a manejar sus beneficios pero también estar atentos a los riesgos que conllevan. Los padres también necesitamos ayuda para comprender en qué andan nuestros hijos”, reconoció Ragogna.



Para Bastide, es fundamental “acompañar a los adolescentes en este proceso, cuestión que también es difícil porque lo que uno ve es que en una generación cambió toda la tecnología”.





“Algunos adolescentes que salen de la escuela secundaria dicen que los chicos están diferentes y que las cosas cambiaron. Pero pasaron tres años”, se sorprende la médica. Y aporta: “Los cambios que se generan en esta sociedad son muy rápidos, las redes nos llevan a querer todo rápido, las ansiedades que crean también son muy importantes para ellos”.







—¿Ustedes creen que acompañan más a los padres o a los adolescentes?



Ragogna: —A los dos porque las consultas a veces son en dos tiempos. A veces vienen los padres solos y nos plantean cuestiones especiales y después trabajamos con los chicos. Siempre tratamos de tener un espacio para ellos solos y para que tengan su propio espacio.





Bastide: —Les damos la seguridad de que aquello que se aborda en la consulta queda ahí y que si precisamos la ayuda de un referente adulto, junto con ellos la vamos a buscar.





Ragogna: —Los adolescentes son figuras de derecho y tienen que ser atendidos por un profesional, y esta confidencialidad tiene que ser resguardada.





¿ESI?, Sí





Si se les pregunta por la Educación Sexual Integral, Fabio Bastide y María Gabriela Ragogna son categóricos: están a favor. “Con todos los colegios que trabajamos se habla de cualquier temática y no tenemos ningún problema”, afirma el médico. Y Ragogna aporta que “la ESI es importantísima porque está planteada desde el inicio de la escolaridad: siempre les digo a los padres que no tengan miedo y que en un jardín de infantes nadie les va a hablar a sus hijos sobre preservativos, sino del cuidado básico del cuerpo y de la prevención”.







“Y también de respetar los ‘no’ en todos los campos -insiste Bastide-, porque de esa manera esa persona no va a imponer su voluntad a nadie si desde temprano entendió los ‘no’ de los otros”.