https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 08.11.2019 - Última actualización - 13:09

12:33

Junto a Acuña y Daer, el presidente electo dijo que “la Argentina que viene no es de tolerancia, sino de respeto”.

Alberto Fernández en el plenario de la CGT "El movimiento obrero será parte del gobierno desde el 10 de diciembre" Junto a Acuña y Daer, el presidente electo dijo que “la Argentina que viene no es de tolerancia, sino de respeto”. Junto a Acuña y Daer, el presidente electo dijo que “la Argentina que viene no es de tolerancia, sino de respeto”.

El presidente electo, Alberto Fernández, participó este mediodía del plenario de secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), en el que ratificó su propuesta de “unidad gremial” y esbozó las líneas fundamentales del Pacto Social que promoverá una vez que asuma.



Frente a los dirigentes que integran los diversos espacios sindicales del movimiento obrero, Fernández dijo: “Este día es posible porque nos unimos, porque todos hicimos el esfuerzo de deponer pretensiones y tratar de acercarnos al otro. Todo esto fue posible por un enorme gesto de Cristina (Kirchner), que siempre voy a destacar”.



“La Argentina que se viene no es una Argentina de tolerancia, sino de respeto. El movimiento obrero organizado es parte de la Argentina que se va a instalar a partir del 10 de diciembre. Una Argentina necesita ponerse de pie, porque nos dejaron muy lastimados, por más informes que escriban”, indicó.



Con la liturgia sindical peronista a pleno, el ganador de las elecciones del 27 de octubre resaltó la figura de Eva Perón y de dos históricos dirigentes de la CGT: Saúl Ubaldini y José Ignacio Rucci, “gran motor de la vuelta de Perón a la Argentina”, según resaltó.



Fernández propuso además que el emblemático edificio de la CGT “se convierta en un centro de educación tecnológica para capacitar a los trabajadores y los jóvenes”.



Acuña y Daer



El presidente electo, recién llegado de México, se mostró al lado de los dos cosecretarios de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, en un acto en el que también participó Hugo Moyano.





“Fernández tiene todo el apoyo de los trabajadores para que le vaya bien. Viene otra etapa, que es la más difícil y en la que vamos a estar más unidos que siempre. Vamos a ayudarlo a salir de esta fea situación que atraviesa el país, en donde la gente no come y no gana lo que tiene que ganar”, dijo Acuña.





Por su parte, Daer consideró: “Venimos de cuatro años de un proceso neoliberal inédito. Nos metieron cuñas permanentemente para que no existiera la unidad del peronismo. Hoy Alberto (Fernández) construye la esperanza. Y nosotros no somos terceras personas, somos parte del gobierno que viene”.





Estuvieron presentes los líderes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) de Hugo Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Movimiento de Acción Sindical Argentino (Masa) del taxista Omar Viviani y Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional (Semun) del ferroviario Sergio Sasia.