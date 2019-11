https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Maximiliano Pullaro a las Madres del Dolor

"No soy un enemigo, sino un aliado"

El funcionario respondió así a la consulta sobre la campaña para recolectar firmas de quienes no desean que asuma como diputado provincial el 10 de diciembre. “Se me pone en un lugar como si hubiera sido yo quien cargó el arma”, sentenció. Sin contactos en la transición.

