"Es un cuento de Heydi" dijo Granata sobre la denuncia que la involucra

La legisladora electa de Santa Fe, Amalia Granata, se encuentra en el escándalo delictivo más renombrado de esta semana. Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti, denunció ante la justicia hechos que involucran a Granata con la pedofilia, cuando se encontraba en una relación con su papá.

En los próximos días, la denuncia por “abuso sexual infantil” contra la ex pareja de Amalia Granata, Ricardo Biasotti, podría superar el ámbito de lo mediático y concretarse a nivel judicial. La noticia se hizo viral en apenas 24 horas y generó expectativa en la Legislatura de Santa Fe, a la que Granata debería incorporarse el 10 de diciembre próximo.

#Zysman830 l 🎙️ Claudio Calabressi (abogado de Anna Chiara del Boca): "La denuncia (por abuso) es contra su padre, Ricardo Biasotti. No vamos a denunciar a @AmelieGranata, no me consta que esté ligada al caso". pic.twitter.com/nUiId8GdAK