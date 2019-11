https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A las 21.10 contra los tucumanos Unión quiere gritar con lunita santafesina

Se podrían dar la mano Leo Madelón y el “Vikingo” Ricardo Zielinski: es que los dos parecen gemelos en esta Superliga. Primero, son dos de los entrenadores (después de Marcelo Gallardo, claro está) que más tiempo duraron en sus respectivos clubes del interior: uno acá en Santa Fe y el otro en Tucumán. Segundo, siempre cocinaron con lo que podían y no con lo que querían. Tercero, antes de arrancar esta Superliga, a los dos les vaciaron la plantilla con sus mejores jugadores, por lo que debieron aplicar mucho más ingenio todavía. Cuarto, a los dos les fue mal de entrada con los resultados. Quinto, los dos —tanto Leo como el “Vikingo”— se reinventaron, acomodaron el cuadro y salieron a flote.



Es por es que esta noche chocan, a las 21.10 y en el 15 de Abril, dos espejos entre Madelón y Zielinski, porque además vienen en racha:





El dueño de casa tatengue hace seis partidos que no conoce la derrota y viene sumando todas las fechas

El visitante “Decano” llega con cuatro victorias al hilo y viene por la quinta, algo que no consigue desde hace 44 años





Incluso, en otro aspecto que los dos podrían chocar los cinco antes del juego de esta noche es con el tema de las bajas: 1) Unión no podrá tener a su número “9” que es Nicolás Mazzola, operado y descartado hasta el 2020; 2) Atlético Tucumán no podrá contar con Javier Toledo, suspendido por cinco amarillas pero a su vez desgarrado.





En el caso de Madelón, elegirá a Franco Troyanski como el reemplazante de Mazzola, sin tocar el esquema. En cuanto a Zielinski, irá Castellani que es un “10” típico, con lo cual el habilidoso se tira atrás y va Lotti de punta. O bien cambia el esquema con un 4-5-1, para que Díaz quede solito arriba.





Muchos pensaban que Madelón le daría la chance a Cavallaro ante la baja de Mazzola, pero la realidad es que “Juani” todavía no está —más allá que se lo nota bien y cada vez mejor con la pelota— al ciento por ciento para arrancar con todo como titular. Pero, además, Madelón se negaba a cambiar el esquema y por eso va Troyanski para no tocar el 4-4-2, que es el esquema insignia de Leo.