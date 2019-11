https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una entrevista exclusiva, conocimos la vida de Omar Daniel Sanvido, hincha sabalero elegido por Plus Art para vivir la final de la Copa Sudamericana.





⦁ ¿De dónde nace esta pasión por el Sabalero?



Desde muy niño me gustó el fútbol, lo practicaba en el Club de mi pueblo, también en la escuela, escuchaba por radio los partidos y sin darme cuenta sentí inclinación por uno, lo sentía como mío, era feliz cuando ganaba, sufría cuando perdía. Club Atlético Colón entró en mi vida, por allá en el año 1950 y desde entonces lo empecé a seguir.



⦁ ¿Recordás aquel día que fuiste por primera vez a la cancha de Colón?



Recuerdo el año 1956 un partido importante, había que ganar para ascender. Jugaba Colón con Villa Dálmine, no olvido la emoción, los sentimientos de aquel día. Ganamos y desde entonces siempre que pude no dejé de ir a alentar a mi querido Colón.



⦁ ¿Cuándo surge la idea de viajar a la semifinal?



Me quedé con ganas de ir a Colombia en el primer partido. Cuando colón debía jugar con Atlético Mineiro en Santa Fe dije: “si gana me voy a Brasil”. Colón tiene que hacerme el regalo de cumpleaños. El día que jugaban (26/09) cumplía 78 años, fui y recibí el regalo soñado, no lo podía creer, pasaron muchos días para aceptar lo vivido.



⦁ Después de todo lo vivido, entre ascensos y descensos ¿Cómo describís esta primera final internacional?



Algo esperado, deseado, muchas veces sufrimos y otras tuvimos alegrías inmensas jugando en el “Cementerio de los Elefantes”. Ésta es una de esas grandes alegrías, estar en una final internacional ya es algo glorioso y espero que el 9/11 estemos recibiendo la primera estrella dorada.

⦁ De todos los jugadores que viste vestir la Roja y Negra ¿Qué jugador te da la seguridad y confianza para tenerlo en la final?



Todos son buenos y necesarios, forman un gran equipo, por algo llegaron hasta aquí. Valoro el trabajo de cada uno y Dios quiere que sigan teniendo la luz para hacer las cosas bien, y conseguir ser Campeones.





⦁ ¿Cómo te sentís viviendo esta experiencia entre PLUS ART y COLÓN?



Una experiencia única. Nunca imaginé que gritando un gol con la fuerza y la alegría como lo hago siempre, en la cancha o cuando lo miro por tele, podía lograr esto en mi vida. Gracias a PLUS ART y COLON por hacer mi sueño realidad.





⦁ Omar, ¿qué es Colón para vos?



Es una parte de mi vida, como lo dije en otras oportunidades: junto a Dios, mi familia, Colón, mis amigos. Todos en mi corazón.