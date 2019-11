Llega una nueva edición del Festival Internacional de Cine

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más de 300 películas de las más diversas procedencias darán marco a la 34ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la más importante muestra cinematográfica del país, que arranca este sebado 9 de noviembre y se prolongará hasta el próximo lunes 18, con un promedio de 70 funciones diarias.

El festival, único de Latinoamérica catalogado de Clase A, privilegio que comparte con certámenes como Cannes, Venecia, Cairo, San Sebastián y Locarno, entre otros, tributará este año un homenaje al realizador José Martínez Suárez, que fuera presidente del la muestra durante la última década, hasta su fallecimiento en agosto pasado.

De Martínez Suárez será la película de apertura, la muy conocida “Los muchachos de antes no usaban arsénico”, estrenada en 1976, y que se verá en copia restaurada en la gala de inicio de la muestra, este sábado a las 20 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

Mientras que en el cierre del festival se proyectará la esperada “The Irishman”, la gran producción con protagónicos de Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Jesse Plemons, que Martin Scorsese filmó para la plataforma de streaming Netflix y en la que vuelve sobre conocidos tópicos como las mafias, los asesinatos por encargo y la fina línea de la lealtad a través de relatos pensados en primera persona e infectados de cotidianidad.

El festival tendrá cinco certámenes de largometrajes: Internacional, Latinoamericano, Argentino, otro que lleva por título Estados Alterados referido a filmes más experimentales y otro para trabajos en proceso, mientras que dos para cortometrajes (Latinoamericano y Argentino).

En la sección Internacional, la más importante de la muestra, se verán por primera vez en Argentina 12 filmes, tres de ellos argentinos: “El cuidado de los otros”, de Mariano González con Sofía Gala; “Planta permanente”, del tucumano Ezequiel Radusky, que se diera a conocer con la muy inteligente “Los dueños” asociado a Agustín Toscano; y “Los sonámbulos”, quinto largometraje de Paula Hernández, que debutó en 2001 con “Herencia”.

Además de las películas locales, en el certamen internacional se podrán ver el último filme del realizador portugués Pedro Costa (“Vitalina Varela”), una de las máximas expresiones de la construcción poética del cine a nivel mundial; del brasileño Karim Ainouz (“La vida invisible de Eurídice Gusmao”), conocido en el país por su ópera prima “Madame Sata” en 2003 y que en Mar del Plata proyectó la muy bella “El cielo de Suely”; y del español Jonás Trueba (“La virgen de agosto”), hijo de Fernando y autor de “Los exiliados románticos”, junto con largometrajes de Estados Unidos, Serbia, Francia y Corea del Sur.

En la Competencia Latinoamericana el cine argentino tendrá presencia con Alejo Mouguillansky, que presentará “Por el dinero”, con premiere mundial en el último Festival de Cannes; Martín Di Salvo, que fuera de competencia exhibirá “El silencio del cazador”; Andrés Di Tella que vuelve a los mundos íntimos con “Ficción privada”; y Clara Piccaso que debuta en solitario como directora con “El pasante”.

El festival es también una oportunidad, a veces única, de ver filmes de grandes autores que por las cada vez más restrictivas políticas del circuito comercial del cine ven impedido su acceso a salas.

En este marco y en la sección Panorama Autores, se podrán ver filmes de Alain Cavallier (“Living and Knowing you are Alive”), Werner Herzog (“Family Romance”), el segundo filme como director del actor norteamericano Edward Norton (“Huérfanos de Brooklyn”), Marco Bellocchio (“Il traditore”), Bruno Dumont (“Jean”), y el español Albert Serra (“Liberte”), entre otros.

También se verá lo último del coreano Bong Joon ho (“Parasite”), junto con la muy comentada sátira de Taika Waititi (“Jojo Rabbit”), el debut en el cine del creador de la serie “Fargo”, Noah Hawley (“Lucy in the Sky”), el filme del bielorruso Sergei Lonitza que trabaja sobre archivos para retratar los monumentales funerales de Joseph Stalin en “State Funeral”, y “Una vida oculta” de Terrence Malick.

Habrá también secciones como Panorama Nuevos Autores, que permite conocer filmes de realizadores emergentes a nivel mundial, otra dedicada a Super 8, Mar de Chicos, con cine infantil y Banda Sonora Original que reúne películas de o sobre música, especialmente el universo del rock.

Este año habrá tres retrospectivas, una para el maestro del melodrama hollywoodense John Stahl (1886-1950), con filmes producidos entre 1931 y 1947; otro a la realizadora independiente experimental norteamericana Nina Menkes (que estará presente en Mar del Plata) y una tercera sobre la senegalesa Djibril Diop Mambety.

Se exhibirán también copias restauradas de “Silvia Prieto”, de Martín Rejtman, a 20 años de su estreno; y de “Bonanza”, de UIises Rosell, además de que, como actividad asociada y con la presencia de actrices, directoras y productoras se desarrollará el II Foro de Cine y Perspectivas de Género.

En el Centro Cultural Villa Ocampo los dos sábados y domingos se proyectarán filmes al aire libre durante la noche con entrada libre y gratuita: “El cuento de las comadrejas”, “Iniciales SWG”, “La odisea de los giles” y “La afinadora de árboles”.

Las galas y las proyecciones de la Competencia Internacional se desarrollarán en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium y se extenderá a las salas de los cines Del Paseo, Ambassador, Teatro Colón y Cinema Los Gallegos.

