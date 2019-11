Jugo poco y perdió mucho

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión en un primer tiempo parejo se fue a los vestuarios perdiendo por una desatención. En el complemento y con los cambios, estuvo lejos de mejorar y la visita con un poco de orden se llevó todo. Bottinelli expulsado y Yeimar con cinco amarillas no jugarán contra Boca.

Una noche para el olvido vivió Unión ante un equipo que en realidad no hizo mucho para llevarse los tres puntos desde Santa Fe, orden y efectividad le alcanzaron —y sobraron— para quedarse con todo. En algunos momentos de la primera etapa el equipo de Madelón insinuó con hacerse dueño del trámite, pero —pese a que el rival le cedió terreno y balón— en ningún momento pudo lograrlo. El gol de Leandro Díaz antes de la media hora terminó sellado el resultado, porque en ningún momento Unión puso en peligro la victoria tucumana; fue sin dudas un gran paso atrás para el equipo santafesino, que solo sumó dos puntos de los últimos nueve en disputa y que ahora con bajas sensibles va a ir a la Bombonera para medirse con Boca.





Primer tiempo





Casi sin llegadas en los primeros minutos, siempre con Unión un poco más adelantado que Atlético; de un pelotazo de Nelson Acevedo para Bou llegó la primera aproximación, el delantero entrerriano la aguantó tocó atrás para Carabajal y este le devolvió el balón, para que saque un remate que se fue por encima del travesaño. Enseguida respondió la visita y por derecha Augusto Lotti le tiró un “sombrerito” a Corvalán para habilitar a Acosta, este llegó hasta el fondo y sacó un potente remate cruzado que con esfuerzo pudo desviar Moyano.





Poco a poco fue creciendo el trabajo de los tucumanos que se adueñaron de la mitad de la cancha y empezaron a jugar en terreno tatengue, pero este crecimiento estuvo lejos de ser peligroso para el fondo rojiblanco, por izquierda Carabajal armó una buena jugada y de taco se la dejó libre para que Corvalán meta el centro que fue rechazado por un defensor tucumano; un rato después y por el mismo lateral Carabajal habilitó a Troyanski que a la carrera metió un centro a media altura que fue rechazado por Gissi de cabeza, pasando la pelota muy cerca del palo derecho de Luchetti.





Un buen pelotazo de Nelson Acebedo dejó libre a Walter Bou, pero el oportuno cruce del arquero tucumano —fuera del área— evitó que el delantero quede mano a mano.





De contra





Con Unión en campo visitante salió rápido un contragolpe para que Augusto Lotti corra a las espaldas de Yeimar Gómez Andrade, con Damián Martínez llegando de atrás; el ex Unión avanzó y se metió en el área por lo que Bottinelli debió cruzar para cerrar, dejando libre a Leandro Díaz que recibió de su compañero debajo del arco y empujo al gol.





En un partido bastante equilibrado los tucumanos se acomodaban de la mejor manera en el marcador y después del gol no pasó mucho, porque el equipo de Madelón en ningún momento pudo mejorar el circuito de juego como para llegar con chances al arco tucumano.





Muchas ganas y mucho empuje en Unión, pero siempre lejos de Luchetti, con jugadores muy imprecisos, mientras que Atlético con el resultado a su favor buscó seguir esperando, tratando de salir rápido de contra, así el Decano le otorgó la pelota a Unión, pero el tatengue nunca supo que hacer con ella.

Se terminó la etapa con la victoria parcial de la visita, que lejos estuvo de ser más que Unión, pero que hizo su negocio al aprovechar un descuido en la defensa tatengue.





El complemento



Madelón decidió la salida de Franco Troyanski —no participó mucho del juego— para el ingreso de Juan Ignacio Cavallaro, con este cambio de volante por delantero, la idea del DT era mejorar en el medio, donde Unión no había generado mucho fútbol.





Antes del minuto se hizo rápido un tiro libre y la pelota le quedó a Claudio Corvalán que tiró un buen centro que por muy poco no pudo conectar Walter Bou.





Clarísima





Nuevamente de contra los tucumanos tuvieron una situación muy peligrosa que fue salvada sobre la línea, por izquierda Gonzalo Castellani le metió una buena pelota a Fabián Monzón, y este esperó que pasen todos de largo para dejar libre, en posición de tiro, a Leandro Díaz, el delantero se tomó su tiempo y definió al primer palo, pero entre Bottinelli y el arquero lograron rechazar la pelota que se fue al corner.





Unión que había amagado con meterlo en un arco a los tucumanos se fue diluyendo con el correr de los minutos, de ahí, que antes de los 20 ingresó, tras varios partidos, Maximiliano Cuadra por Jalil Elías y de esta manera el DT llenó la zona de ataque con jugadores de buen pié, instalado por izquierda el ex Racing se mostró y supo armar algunas jugadas interesantes.





El equipo no llegaba con peligro y se hizo el último cambio, ingresando Federico Milos por Claudio Corvalán; Atlético se cerraba bien atrás y Unión seguía sin encontrar los caminos.





Sin ideas





El equipo del “Ruso” lo siguió esperando y el tate en ningún momento lo llegó a poner en aprietos, Cavallaro aportó poco y estuvo lejos de ser el jugador que le cambió la cara contra Independiente, anoche casi no se encontró con la pelota y ni se notó en la cancha.





Los minutos fueron pasando, las ideas nunca aparecieron y para completar la “noche negra” en pocos minutos Unión se quedó sin la dupla central para el partido con Boca de la próxima fecha, primero por la amarilla a Yeimar Gómez Andrade y más tarde por la expulsión —doble amonestación— de Jonathan Bottinelli, que fue a disputar una pelota con el brazo muy alto y Pitana que estaba de frente no dudó en sacarle la amarilla y expulsarlo.





Su fue el partido y la única chance llegó a través de un lateral realizado rápido, donde la salida pronta de Luchetti evitó que Damián Martínez —había ingresado al área— meta un pase atrás para la llegada libre de un compañero. Flojo partido de Unión que además de carecer de juego, nunca pudo ser el equipo vertiginoso que presiona alto, ser el elenco que si no es con juego, al menos con otras cosas hace retroceder a sus rivales. Anoche vimos una versión muy “light” de un equipo que tiene poco juego y que en esta oportunidad también tuvo poco empuje.







SUPERLIGA-ATLÉTICO TUCUMÁN



Erbes dijo que en Atlético Tucumán se sienten ‘con mucha solidez‘



El volante de Atlético Tucumán Cristian Erbes, figura en el triunfo de esta noche sobre Unión en Santa Fe por 1 a 0, aseguró que su equipo ‘encontró la solidez‘ que buscaba para superar el mal inicio en la Superliga Argentina de Fútbol.‘Después de un arranque en el que no nos salieron bien las cosas ahora nos estamos sintiendo bien, con mucha solidez‘, dijo Erbes tras la victoria en la cancha del ‘Tatengue‘.‘Estamos contentos y hay que aprovechar este momento porque el fútbol son rachas. Desde esa base de sentirnos sólidos nos tenemos que ir haciendo cada vez más fuertes‘, agregó.Atlético Tucumán logró hoy su quinta victoria consecutiva en el certamen y, con 22 unidades, quedó a tres de los punteros (Lanús y Argentinos Juniors) y se consolidó en la zona de clasificación para la próxima edición de la Copa Sudamericana.

2019-11-08 23:12











“Intentamos pero no pudimos ellos llegaron poco y se encontraron con el gol, hicieron su trabajo y se quedaron con los tres puntos. Erramos muchos pases y nos desesperamos, no tuvimos un buen rendimiento, por el momento controlamos la pelota, pero no el partido. Luego se cerraron mucho y con nuestras imprecisiones se les terminó simplificando”.

Claudio Corvalán

Defensor de Unión



“Nos encontraron mal parados, nos convirtieron y después se cerraron y no pudimos llegar, juntaron mucho las dos líneas de cuatro y no pudimos entrar nunca. Buscamos por dentro y por fuera, pero se nos hizo imposible poder entrar”:

Gabriel Carabajal

Volante de Unión





Unión 0

At. Tucumán 1

Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Franco Troyanski.

DT: Leonardo Madelón.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti; Gonzalo Castellani; y Leandro Díaz.

DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 28m Leandro Díaz (AT).

Cambios: en el primer tiempo, 36m Lucas Melano por Lotti (AT); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Juan Cavallaro por Troyanski (U), 15m José Luis Fernández por Castellani (AT), 19m Maximiliano Cuadra por Elías (U), 28m Federico Milo por Corvalán (U), 36m Federico Bravo por Erbes (AT).

Amonestados: Bottinelli, Gómez Andrade (U); Ortiz, Gissi, Acosta (AT).

Incidencia: en el segundo tiempo, 39m expulsado Bottinelli (U).

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Unión.

BAJO LA LPUPA

Sebastián Moyano (5): Solo tuvo dos situaciones en toda la noche, nada que hacer en el gol de Leandro Díaz y en el complemento logró tapar una situación muy peligrosa del autor del gol.

Damián Martínez (5): Las ganas y la fuerza de siempre en la proyección, si bien los tucumanos no atacaronmucho, tanto el gol, como la otra jugada de peligro nacieron por su sector.

Yeimar Gómez Andrade (4): No fue un buen partido del central rojiblanco, quedó muy mal parado en la jugada del gol de los tucumanos, en el complemento mejoró bastante cuando Unión estaba jugado completamente en ataque. Se perderá el partido con Boca.

Jonathan Bottinelli (4): En el primer tiempo no tuvo casi trabajo y en la jugada del gol —nació por el lado de Yeimar— fue a cruzar a Lotti pero le terinaron haciendo el 2-1. La primera amarilla fue táctica porque era una situación de peligro y la cortó bien, pero se equivocó en la segunda cuando fue a disputar una pelota de arriba y dejó el brazo muy alto.

Claudio Corvalán; (6): Fue tal vez el mejor jugador de Unión, casi sin trabajo en defensa se proyectó mucho y la mayoría de las pocas situaciones que tuvo Unión en ataque lo tuvo como protagonista, le metió dos centros claros a Bou (uno en cada tiempo) pero el delantero no llegó a ninguno.

Ezequiel Bonifacio (5): Mucha dinámica pero poca claridad, le costó mucho poder escalar en el terreno porque los tucumanos armaron dos líneas de cuatro y se cerraron mucho.

Nelson Acevedo (5): Mostró algunas cositas en la primera etapa, pero desapareció en el complemento, no tuvo mucho trabajo en la contención porque Uniónmanejó siempre la pelota.

Jalil Elías (4): Muchas ganas pero muy errado a la hora de dar pases, el volante tatengue tuvo un flojo desempeño aligual que la mayoría de sus compañeros.

Gabriel Carabajal (4): Se espera mucho más de él y anoche (en el primer tiempo) generó solo un par de situaciones interesantes, luego en la parte complementaria desapareció. Quedó corto en todos los tiros de esquina que ejecutó, realmente algo increíble para la primera divisón.

Walter Bou (4): Muchas ganas y mucha voluntad, pero siempre lejos del arco y sin exigir a Cristian Luchetti, Carabajal le dejó una en el primer tiempo y la tiró a la tribuna, luego no llegó a conectar, en dos centros enviados por Corvalán. Muy lejos de lo que se espera de él.

Franco Troyanski (4): Pese a ser un jugador que siempre rinde cuando le toca ingresar, anoche no hizo un buen primer tiempo, sobre todo porque se equivocó mucho en los pases. Madelón decidió reemplazarlo al comienzo de la segunda etapa.

Juan Ignacio Cavallaro (4): Jugó desde el primer minuto del complemento pero pasó totalmente desapercibido, los tucumanos se cerraron bien y a él se le complicó poder tener contacto con la pelota.

Maximiliano Cuadra (5): Ingresó a los 19 minutos del complemento y en esta oportunidad mostró mayor compromiso con el juego teniendo bastante participación; jugó por izquierda en donde al menos generó preocupación en la defensa visitante.

Federico Milos: Muy pocos minutos en ka cancha como para poder calificarlo.





Otro más

El juvenil Franco Godoy fue expulsado en el partido de reserva, teniendo en cuenta las suspensiones de Bottinelli y Gómez Andrade, el defensor tenía grandes posibilidades de integrar el plantel que viaje a la Bombonera.