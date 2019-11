https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex presidente fue liberado este viernes Lula está libre "pero cargado de culpa", dice Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este sábado a sus seguidores que se mantengan unidos frente a la liberación del líder opositor y ex mandatario Luiz Inácio Lula da SIlva, a quien calificó de "canalla".



Sin citar directamente a Lula, Bolsonaro hizo por Twitter el primer comentario desde que el fundador del Partido de los Trabajadores fue liberado por decisión de un fallo del Supremo Tribunal Federal sobre la inconstitucionalidad de las detenciones sin sentencia firme.





"No hay que darle munición al canalla, que momentáneamente está libre, pero cargado de culpa", afirmó el presidente brasileño.





Bolsonaro lanzó un llamado a sus seguidores para cerrar filas frente al nuevo escenario planteado con la aparición de Lula, quien fue impedido de participar de las elecciones del año pasado a raíz de que estaba preso y condenado por corrupción.





"Amantes de la libertad y del bien, somos la mayoría. No podemos cometer errores. Sin un norte en el comando, incluso con la mejor tropa, se convierte en un bando que tira para todos los lados, incluso a los amigos", subrayó el mandatario.





El ex capitán del Ejército dijo ayer que gracias "a la misión cumplida" por su ministro de Justicia, el ex juez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia en 2017, él logró llegar a la presidencia.





Lula, apenas salió de la cárcel, fustigó el programa económico de Bolsonaro y lo llamó un "mentiroso de Twitter", dando el tono de lo que será su presencia en el escenario político, esta vez desde la oposición, tras pasar 19 meses detenido.



