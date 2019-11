Messi anotó por tres y pasó la barrera de 500 goles en Barcelona

El astro rosarino Lionel Messi marcó tres goles en Barcelona que goleó a Celta de Vigo por 4 a 1, de local, y quedó como uno de los punteros de la liga española de fútbol de primera división tras jugar uno de los partidos adelantados jugados hoy por la 13ra, fecha.



Messi, quien fue titular, anotó en la primera etapa, a los 23m, de penal, y a los 45m, y luego estiró la ventaja a los 3m del complemento, ambos de tiro libre.



El volante Sergio Busquets hizo la última conquista del equipo catalán a los 40m de la segunda etapa, en tanto que el uruguayo Lucas Olaza logró la igualdad transitoria a los 42m.

Messi simply the best free kick king. Watch this magic against Celta pic.twitter.com/JUm9fjhcVy