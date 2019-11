https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio del dolor por la derrota…

El Pulguita tiró la bomba: "No sé qué haré en diciembre"

El delantero sabalero, de flojo partido, erró un penal en un momento clave y, además, dejó entrever claramente que “analizaré qué voy a hacer en diciembre, lo charlaré con la familia y luego decidiré. No voy a dejar el fútbol, pero veremos qué decisión tomamos”. ¿Se va de Colón?

Por Enrique Cruz SEGUIR Fue el último en irse de la cancha. Estaba apesadumbrado, lloraba y no tenía consuelo. Daba la sensación de sentirse responsable por haber errado el penal. Iban cinco minutos del segundo tiempo. Y justo él, implacable siempre, venía a fallar en un momento clave, porque el descuento le habría dado la chance de cambiar la historia. Que en definitiva lo puso después, cuando Olivera convirtió el gol, en situación de llegar al milagroso empate pero desnudando espacios peligrosamente, del medio hacia atrás, que resultaron letales.

El Pulguita Rodríguez habló primero del arbitraje y luego de su futuro. Del arbitraje, dijo que “yo le decía a Claus que entre los dos tiempos íbamos a jugar 40 minutos o menos. Que así no se juega un partido de fútbol. Sé que es parte del juego, que todos alguna vez hicimos tiempo. Por eso no me gusta el VAR. Se demora mucho. Y hoy ocurrió eso, por eso me voy disconforme en ese aspecto”. Después, el Pulguita pidió disculpas a la gente, admitió que “el dolor que tengo es muy grande, sobre todo por la gente” y tiró la bombita en el final de la charla: “Voy a ver qué decisión tomar. No creo que sea la de terminar con mi carrera, pero debo analizar cuáles son los pasos que voy a seguir”.