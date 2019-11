https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 10.11.2019 - Última actualización - 19:59

19:39

Tras la renuncia del presidente de Bolivia Faurie aseguró que Argentina no recibió pedido de asilo de Evo Morales

El canciller Jorge Faurie afirmó este domingo que, hasta esta noche, el renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales, no había pedido asilo político en la Argentina, al sostener que "no hay ninguna indicación en ese sentido" y por ello "no se puede confirmar algo de esa índole".

Morales, dijo Faurie al canal TN, "está en la zona de Cochabamba, de donde es originario, y no tenemos otro conocimiento respecto de qué va a hacer".

Consultado sobre si Argentina le daría asilo al renunciado mandatario, Faurie respondió: "No tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esta índole".

Además, sostuvo que "los gobiernos de transición son una decisión de un pueblo para constituir un grupo de autoridades y llamar a elecciones", al apostar que en Bolivia habrá un "nuevo acto eleccionario" después de la renuncia de Morales.

"Entendemos que la Asamblea Legislativa está recibiendo un gobierno de transición, donde hay un diálogo", indicó Faurie, y planteó que el referente opositor de Bolivia Luis Fernando Camacho "está hablando con todos los sectores políticos para ver cómo se instrumenta la transición".

El ministro de Relaciones Exteriores expresó que "los gobiernos de transición son una decisión de un pueblo que dice 'Frente a lo que está ocurriendo, tenemos que constituir un grupo de autoridades'".

En ese aspecto, evaluó que "el gobierno de transición es uno que llama a la elecciones para decidir la continuidad, y esto coincide con la recomendación de la OEA de que hubiera un nuevo acto eleccionario para validar la opinión del pueblo boliviano".

Faurie evocó que el gobierno argentino siguió "desde el primer momento la evolución del recuento de votos" de las elecciones presidenciales de Bolivia del 20 de octubre, y añadió que "en algún momento determinado, la intervención del recuento generó inseguridad, y esto motivó que que la misión electoral de OEA hiciera una auditoria que estuvo trabajando en este tiempo".

"La OEA ayer fue clara: hubo un proceso irregular que, de alguna manera, fue reconocido en la intervención de Morales de ayer, y esto generó una reacción de los distintos sectores de la población, las fuerzas policiales que se acuartelaron y las fuerzas armadas que se declararon prescindentes", añadió.

Con información de Télam