Lunes 11.11.2019 - Última actualización - 7:16

Desde el Concejo Costanera: piden que haya más controles por ruidos molestos

Por nota remitida a los concejales, los vecinos del barrio Siete Jefes manifestaron estar “hartos de tener que padecer a los autos que colocan música a un volumen insoportable en horas de la tarde, de la noche y de la madrugada”. El Concejo recogió este reclamo y sancionó una resolución donde solicitó al área de Control municipal mayores controles sobre ruidos molestos en la Costanera Oeste, puntualmente en inmediaciones del Faro.

“Esta situación está alterando no sólo el ritmo de vida del barrio sino el de nuestras familias, al punto de no poder permanecer en nuestros patios, no poder descansar, de vernos obligados a posponer reuniones familiares y hasta de cambiar el lugar de estudio de jóvenes escolares y universitarios”, señalaron los vecinos de Siete Jefes en la nota elevada al Legislativo local, que contó con más de 40 firmas.

“Que quede claro que no nos quejamos del movimiento que el público general al reunirse en el lugar, sino exclusivamente del volumen infernal con que unos pocos automóviles con equipos de alta potencia se adueñan del espacio público”, puntualizaron los vecinos.

Finalmente, señalaron que “los constantes, reiterados y sistemáticos reclamos a la Municipalidad y a la Policía no suelen dar resultado alguno o, en el mejor de los casos, tienen algún efecto muy entrada la noche, cuando ya queda poco tiempo de descanso. “A estas alturas, afirmamos que nadie escucha nuestros reclamos, ni mucho menos intenta una solución. Nos sentimos maltratados como vecinos y ciudadanos”, concluye la nota.

Según información que publicada por la Oficina de Derechos Ciudadanos Municipal, “los ruidos permitidos son los que están dentro del espectro de los 55 decibeles, entre la hora 6 y las 22, y de 45 decibeles en el horario de las 22 a las 6”. Desde esa área agregan: “Todos debemos respetar el descanso de vecinos y evitar ruidos que alteren la normal convivencia. El ruido puede afectar a la salud en general provocando hipertensión arterial, mayor incidencia de accidentes cardiovasculares, alteraciones digestivas, alteraciones hormonales, estrés, entre otros efectos negativos. Además, dificulta notablemente la convivencia ciudadana”.