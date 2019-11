https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.11.2019 - Última actualización - 9:09

9:06

La política en foco (por Lía Masjoan)

Contrato basura

La empresa Cliba está decidida a dejar de realizar la recolección de residuos en la ciudad, pero el Ejecutivo municipal -que no licitó el servicio en 12 años- no reconoce la deuda que reclama. Con la negociación en marcha, el final está abierto.

Foto: Mauricio Garín



Foto: Mauricio Garín

La política en foco (por Lía Masjoan) Contrato basura La empresa Cliba está decidida a dejar de realizar la recolección de residuos en la ciudad, pero el Ejecutivo municipal -que no licitó el servicio en 12 años- no reconoce la deuda que reclama. Con la negociación en marcha, el final está abierto. La empresa Cliba está decidida a dejar de realizar la recolección de residuos en la ciudad, pero el Ejecutivo municipal -que no licitó el servicio en 12 años- no reconoce la deuda que reclama. Con la negociación en marcha, el final está abierto.