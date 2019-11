https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.11.2019 - Última actualización - 11:48

11:42

Filtrado. Los senadores se preparan para negociar con el gobernador electo Omar Perotti.

Entretelones de la política provincial Fotos, no. "Fuera de la campaña, de las fotos no se vuelve" Filtrado. Los senadores se preparan para negociar con el gobernador electo Omar Perotti. Filtrado. Los senadores se preparan para negociar con el gobernador electo Omar Perotti.

Los senadores del peronismo conversan, se reúnen, miden fuerzas para la próxima Legislatura y se dividen, o al menos parecen hacerlo, acaso para negociar con el gobernador electo Omar Perotti.

En la semana que termina hubo una reunión de senadores que quieren quedar del lado de los próximos ocupantes de la Casa Gris, pero el grupo tiene sus matices: unos se reconocen como “soldados” del senador nacional y a otros no les agrada mucho eso de ser lisa y llanamente “oficialistas”. “Soy legislador de Santa Fe”, repiten para mantener su capacidad de maniobra.

Las conversaciones de la cena señalaban coincidencias en torno a los tiempos que vienen, pero tuvo un momento incómodo. Uno de los comensales dijo “fotos, no” y dejó al resto con las ganas cuando por arte de magia (o del whatsapp) apareció un fotógrafo. “Es verdad, fuera de la campaña, de las fotos no se vuelve”, dijo otro senador del PJ, que no estuvo allí pero se alegró al enterarse del incidiente porque si bien marca distancias tampoco quiere que la sangre llegue al río. “Yo me opongo a todo, todo el tiempo, hasta que nos pongamos de acuerdo”, tiró entre risas.

El Litoral | politica@ellitoral.com