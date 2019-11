https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Con el diario del lunes Pablo Javkin deberá lidiar con un presupuesto equivocado, leyes superpuestas y lo mejor que es lo peor: su gabinete es Siglo XXI en su gran mayoría. Esta bien y está mal. Mucho “on line” y poca calle.

En mitad de noviembre y, como dicen las series yanquis: “para que conste en el registro”, diremos cómo oteamos el horizonte sociopolítico del país, de la provincia y de la Región Rosario. El título obedece a la inquina particular (como todas) contra los columnistas que cuentan lo que pasó sin usarlo como argumento para predecir lo que pasará ni analizar porqué pasó. En ellos sólo el olvido de ciertos temas y la distinta adjetivación desnuda su idea. Hace rato que nosotros escribimos sin pudor alguno.

MATRIMONIO MAL AVENIDO

Está claro que es Mauricio Macri y su política quien desata el ovillo que lleva a los Fernández. La secuencia conocida fue que Eduardo Duhalde, fracasada la entente radical/socialista/frepasista, propone a un ignoto NK. Suma el esfuerzo de Buenos Aires (el distrito país desde la trampa de 1994) que tiene bajo su zapato. No logra derrotar en unas internas particularísimas a Menem y este igual se retira. Menem 25 / NK 23 / Rodríguez Saa 12. El peronismo unido fue, es y será el 50% del país.

En dos años comenzó el aniquilamiento de Duhalde. De su esposa. De sus intendentes. Las dos traiciones mas jocosas Diaz Bancalari y Pampurro. De sus ministros, el eje de calamidades como el “pavo real”, el abuelo Lavagna, hoy reivindicado por Lifschitz y Enriquito Estévez Boero para conseguir una banca con el apoyo de Luis Barrionuevo y Graciela Camaño (qué estómago el socialismo, qué estómago).

Leamos seriamente el país. No habrá Alberto Fernández hasta que no descalabre a CFK. Si no lo hace, es ella quien dominará territorio (que lo posee con los diputaditos obedientes) y la provincia país con Axel y su ballet.

Esa batalla, que desarmaría un matrimonio muy tóxico, es la que compone o descompone el país. Alberto Fernández es, por construcción, un “establishment” porteño. CFK es, por construcción, una fenomenal oradora, cuasi bipolar, inteligente y poco apta para el diálogo, la suma y el consenso. Sin contar que un sueño setentista es imposible en el 2020 por simples cuestiones de almanaque. Admitamos, como con aquel Menem que estropeado igual sumó el 25%, que CFK, con menos traqueteo, se sienta sobre el 30% de los votos reales. Muchos de ellos en la provincia país.

Pensar que MM sea líder de una oposición, que no contiene a la provincia país es soñar con Sacachispas campeón. MM no tiene diálogo, estrategias, desarrollo para eso, para liderar una oposición. Básicamente aparenta vago, indolente, niño bien. Votos sí, votos hay y no es ni será todo un fácil peaje ley por ley. Siempre están los DNU en un escritorio cercano. Definamos, si el peronismo unido es el 50% el gorilismo unido es el 40%. El resto Che Guevara y la derecha insomne.

TRISTEZAS DE PAGO CHICO

A la provincia de Santa Fe y a la Región Rosario esta unión matrimonial por conveniencia no le trae rédito alguno.

Del total de los diputados nacionales por Santa Fe hay 10 de MM y el resto dividido entre los muy y los más o menos. Ahora se agregará Enriquito Estévez Boero de Lavagna y Camaño, a quienes traicionará el 11 de diciembre de 2019. Tal vez antes. Desde el punto de vista del pudor esa candidatura fue una impudicia. No hará bloque con Contigiani. El socialismo necesita revisarse mucho en cuestiones de transparencia y de hidalguía. Fracasaron. También en estrategias de supervivencia. Adquirieron la prepotencia del peronismo y el mecanismo de acomodos y chapitas de los radicales. Son como todos.

Los diputados provinciales en Santa Fe tienen en estos días una encrucijada. Siguen al actual Gobernador, que será diputado o lo traicionan... Yo no lo traicionaría.

Perotti asumirá con la Cámara de Diputados resuelta con mayoría opositora, que va desde Carlos Del Frade y sus investigaciones (sólo para algunos temas) a Doña Amalia Granata y su troupe.

Le suma una cámara de senadores con un poder económico que este último presupuesto acrecentó, una existencia territorial casi autónoma y una falta de reconocimiento a Perotti como su jefe. Ni bien ni mal. Hay una explicación. Durante 12 años el cuerpo de Senadores fue muy bien tratado por el socialismo. Eran opositores. Perotti es peronista. No tendrán el mismo trato. No les gusta ser parte de una Jefatura Mayor, estaban cómodos con la autonomía y conversar ley por ley con un gobernador opositor. Eso terminó.

Ejemplo que se viene y se viene. Perotti imagina una “LEY de EMERGENCIA”. No está mal. Refuerza charlas paritarias peligrosas. Deja en vigilancia con lupa dineros que ellos, los legisladores, no tenían tan al descubierto y además... Peroti es el jefe. Sí... no... Hum.

El nudo no es extraño. Es eterno. Quieren ser caciquejos de sus departamentos y no parte de un proyecto provincial. Habrá menos dineros, menos ministerios, menos cargos superpuestos, menos dinero en 2020 porque las vacas son re flacas en recaudación y, como si todo esto no fuese suficiente, vendrá Policía Federal ya sin el doble discurso de Bullrich Pullaro. Todos juntos contra Escobar Gaviria.

Con Diputados y Senadores en contra viene Perotti a una provincia donde habrá una auditoría, nacional, y una jefatura en oposición a quien deben considerar un aliado de las derechas (perdió 10 a 14 y el PSP quiere sancionar a Roy Cortina por su alianza con Rodríguez Larreta), Lifschitz, Enriquito y la intendente que perdió todo, la señora Fein votaron bancar a Roy López Molina. Más claro: no votarán muy diferente los pesepos y los cambiemos en Diputados.

Quienes crean que Felipe Michlig y “Pipi” Traferri son sencillos se equivocan. El senado será difícil con pocos leales.

Las últimas jugadas, los pliegos, los nombramientos, las licitaciones son todas “bombas cazabobos” en los despachos de los ministerios reducidos. Con menos gente, menos espacio y menos presupuesto.

POBRES CORAZONES

En la ciudad de los pobres corazones Javkin demuestra que comprará a libro cerrado. No podrá quejarse. Los desastres que deja la Fein y el socialismo son muchos.

Deberá lidiar con un presupuesto equivocado, leyes superpuestas y lo mejor que es lo peor: su gabinete es Siglo XXI en su gran mayoría. Esta bien y está mal. Mucho “on line” y poca calle. Es cierto que el fracaso de la Fein es muy amplio y el aire fresco purificará de burocracia y vagancia en el Palacio de los Leones.

Hoy la foto territorial es Rosario / Santa Fe / Venado Tuerto. No manda el peronismo en esas tres cabeceras.

Sumemos. Diputados, Senadores, tres importantes cabeceras. Es cierto que Perotti quitará ese engendro de 5 regiones que agrandaban el desastre de 19 departamentos injustos. Perotti habla de política de proximidad en educación, seguridad y salud. Eso también altera a los señoritos feudales.

Cuando estos temas aparezcan en sucesivos análisis será necesaria su memoria para el ego del escribiente. “Ya lo habíamos leído” debería ser el halago esperado. En un diario, un lunes. Hace un tiempo.

