Ante la posibilidad del “default”

Lo impagable es el déficit

Un análisis de Idesa coincide con Alberto Fernández en que -en las actuales condiciones- la deuda no se puede saldar. Pero plantea que en 45 de los últimos 59 años, el rojo fiscal fue el 3,3 % del PBI. El presidente será nuevo, pero el desafío no.

