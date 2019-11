La serie "El Zorro" será protagonizada por una mujer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.11.2019 - Última actualización - 12:57

12:47

Z, una descendiente de Diego de la Vega, tendrá su historia. Desde la productora están buscando quién será la actriz protagonista.

Una de cal y una de arena para los fanáticos de El Zorro. Porque luego de que El Trece levantara la historia protagonizada por Guy Williams, la CBS acaba de anunciar que producirá una reversión de la serie. Y la gran novedad, además, es que habrá una heroína: aquí, una mujer se pondrá el antifaz y tomará la espada para hacer justicia por los desprotegidos.

Se tratará de las aventuras de Z, una descendiente de Diego de la Vega, según informó el sitio Deadline. Los productores aún no eligieron a la actriz protagonista de la historia, encargada de hacer justicia. La serie será por Alfredo Barrios Jr.

La mítica ficción de Disney comenzó a emitirse en 1957 y terminó en 1961. Desde ese entonces hasta hoy entretuvo a generaciones de chicos que soñaban con ser el alter ego de Diego de al Vega.

Aunque ya se había emitido antes en Argentina, desde hacía 16 años estaba ininterrumpidamente en la pantalla de El Trece, con buenas marcas de rating. Sin embargo, por cuestiones artísticas, a fines de octubre desde el canal anunciaron que la serie dejaría de pasarse.

La grilla quedó de la siguiente manera: Nosotros a la mañana de 9.00 a 11.00, Los ángeles de la mañana de 11.00 a 13.00 y Notitrece a las 13.00, dándole más minutos de aire a los programas en vivo.

La noticia generó sorpresa y también descontento entre los fanáticos de la serie que cada mediodía prendían la tele para ver cómo Diego de la Vega, con la ayuda de Bernardo y de su caballo Tornado hacía justicia en las calles de California.

“Día triste para el pueblo argentino, El Trece saca El Zorro”, “No por favor, don Diego de la Vega para siempre”, “¿Por qué me lo sacan de la tele?”, “Yo crecí viendo Disney no El Zorro y ya era hora de que lo saquen” y “Me parece bien que ya no esté El Zorro porque si no está mi papá que no haya nada”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales cuando se conoció que dejaría de emitirse.

La historia, basada en el libro homónimo de Frederick Forsyth publicado en 1919 cuenta la historia de Diego de la Vega, un joven idealista recién llegado de España a Los Ángeles que preocupado por las desigualdades que ocurren en su pueblo decide hacer justicia por mano propia. Para que no lo reconozcan en su rol de justiciero, el espadachín se convierte en El Zorro, un personaje vestido de negro, con antifaz que anda a caballo y que siempre llega en el momento justo para ayudar a los que más lo necesitan.