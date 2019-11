Acusado de balear al turista sueco denunció "aprietes" policiales para autoincriminarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Roberto Gramajo, acusado por el robo al turista sueco Christoffer Persson, declaró que lo habrían amenazado para que se autoincrimine. En el hecho ocurrido en 2018, la víctima perdió una pierna tras recibir un balazo. El acusado había declarado ser el autor del hecho en la instancia judicial anterior.

El acusado de disparar contra un turista sueco al que debieron amputarle una pierna tras ser baleado en un asalto a fines de 2018 en el barrio porteño de Monserrat, dijo este martes, al inicio del juicio oral por el caso, que es inocente y que la policía lo "apretó" para que se autoincriminara.

En la primera jornada del debate que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 16, Roberto "Chicho" Gramajo (25) aceptó declarar como acusado ante los jueces Cristina Bértola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani.

"La policía me apretó para que me hiciera cargo de esto. Amenazaron a mi familia para que me hiciera cargo del hecho. Estaba con mi mujer, yo no estaba", dijo el acusado tras manifestar su inocencia en el hecho que tuvo como víctima al turista Christoffer Persson (36).

Sus dichos ante los magistrados fueron contrastados entonces con su declaración en la etapa de instrucción de la causa, cuando Gramajo dijo que se había tratado de un forcejeo y dio a entender que el disparo había sido accidental.

"En el forcejeo me manoteó el arma. No sabía que estaba cargada y montada. No quise disparar", dijo el acusado en aquella oportunidad a poco de ser detenido por el hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2018, cerca de las 23.20, en la calle Tacuarí al 700, de Monserrat.

De acuerdo a la acusación fiscal que fue leída este martes al inicio del debate oral, Gramajo, quien bajó del auto para abordar a la pareja, y el otro acusado, Rodrigo Peláez (21), quien conducía, interceptaron a Persson (36) y a su novia, María Izzo (26), con la intención de robarles cuando regresaban de cenar.

En el debate de este martes se incorporaron por lectura las declaraciones que tanto Persson como su novia adelantaron el 5 de julio pasado vía teleconferencia por Skype para este juicio, ya que no podían viajar para esta fecha.

En aquella teleconferencia ante la presidenta del tribunal, la jueza Bártola; el fiscal de juicio, Fernando Fiszer; los defensores y una traductora de inglés, Persson declaró que caminaba mirando el mapa en su celular para regresar al hotel, cuando vino “un hombre con un arma” y le dijo: “teléfono, teléfono”.

El sueco contó que el ladrón le sacó el celular pero él se lo manoteó para recuperarlo, por lo que en ese momento el delincuente le apuntó con el arma “a la cabeza y al pecho” y disparó.

Persson precisó que hubo un forcejeo en el que él logró bajar la pistola y que, gracias a eso, cuando el asaltante disparó, el tiro le dio en la pierna derecha que luego debieron amputarle.

Su pareja, Izzo (26), realizó un relato similar aunque agregó que la pistola era “gris” y que el delincuente ya la tenía cargada y lista para disparar.

“El idiota simplemente disparó, el proyectil ya estaba en recámara. Salió con la intención de disparar”, dijo la mujer, según su declaración leída ante el tribunal.

La secuencia del robo fue captada por una cámara de seguridad y el video fue exhibido durante esta jornada de debate como una de las pruebas centrales de la causa.

Allí se ve como un joven con gorra y un arma en la mano se acerca a la pareja y luego de un forcejeo muy breve, en donde se constata la versión del turista, se aleja y vuelve a subir al Peugeot 207 en el que lo esperaban.

La clave para esclarecer el caso fueron el análisis de ése y otros videos -también exhibidos este martes en el juicio-, de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en el lugar del hecho y del Anillo Digital que permitieron reconstruir el recorrido del auto de los delincuentes.

Gracias a un casco de obra blanco que se veía en la luneta trasera, se determinó que el Peugeot pertenecía a la flota de una firma constructora y por su rastreador satelital se lo encontró en un domicilio de la localidad bonaerense de Sarandí, donde se detuvo a Peláez.

Dos días después, fue detenido “Chicho” Gramajo en la casa de su novia en la Isla Maciel, de Dock Sud, partido de Avellaneda.

En el juicio que se inició este martes y continuará el martes 19 próximo, también tuvo oportunidad de declarar el supuesto conductor del vehículo, Peláez, pero desistió por recomendación de su abogado defensor, Osvaldo Miranda.

Tanto Gramajo, asistido por el defensor privado Daniel Santángelo, como Peláez están siendo juzgados por el delito de "robo agravado por su comisión mediante el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa".

Gramajo tiene antecedentes por "robo simple y encubrimiento", mientras que Peláez fue condenado a cumplir una "probation" por un delito anterior.

Luego de ser baleado, el turista sueco fue llevado de urgencia al Hospital Argerich, donde los médicos tuvieron que amputarle la pierna por la lesión sufrida y estuvo 20 días internado.

