Martes 12.11.2019

20:55

Anunció que no podrá asistir

Francisco envió un mensaje por los 500 años de la primera misa en suelo argentino

La celebración será en abril de 2020. Aquella misa fue en lo que hoy es San Julián (Río Gallegos). “No voy a poder estar”, dijo el papa, pero pidió que “ustedes acompáñense entre ustedes, que el festejo sea hecho por ustedes, que no sea un festejo importado, comprado; que sea un festejo manufacturado por ustedes”.

El papa Francisco dijo que no podrá asistir al evento que la Iglesia prepara para celebrar en abril de 2020 los 500 años de realización de la primera misa en territorio argentino que se desarrolló en San Julián, Río Gallegos.

"Ustedes están preparando la celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino, los acompaño desde acá, por supuesto que me hubiera gustado estar, no se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos”, afirmó el Sumo Pontífice en un video difundido en las últimas horas que envió a la diócesis de Río Gallegos.

En el videomensaje Francisco dijo “los acompaño con el corazón” y agregó: “ustedes acompáñense entre ustedes, que el festejo sea hecho por ustedes, que no sea un festejo importado, comprado; que sea un festejo manufacturado por ustedes”.

El 1 de abril de 1520, fecha en que se celebraba Domingo de Ramos, el sacerdote español, P. Pedro de Valderrama, celebró la primera Misa por orden de Hernando de Magallanes, navegante portugués que realizó la primera expedición europea desde el océano Atlántico hacia el océano Pacífico, descubriendo así lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes.

El obispo de Comodoro Rivadavia, monseñor Joaquín Gimeno Lahoz, fue quien había difundido este año que Jorge Bergoglio tenía el deseo de concretar por primera vez el viaje hacia la Argentina en 2020.

Monseñor Lahoz participó en mayo de este año de una reunión entre el Sumo Pontífice y religiosos argentinos en el Vaticano.

Con información de Telam