https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.11.2019 - Última actualización - 9:14

6:57

La cantante brindará un nuevo concierto este jueves en la Sala Marechal, con canciones del rock nacional e internacional, arregladas por Marcelo Cornut. En la previa, le mostró a El Litoral parte de su viaje personal.

Melina Bruera Versiones con voz propia La cantante brindará un nuevo concierto este jueves en la Sala Marechal, con canciones del rock nacional e internacional, arregladas por Marcelo Cornut. En la previa, le mostró a El Litoral parte de su viaje personal. La cantante brindará un nuevo concierto este jueves en la Sala Marechal, con canciones del rock nacional e internacional, arregladas por Marcelo Cornut. En la previa, le mostró a El Litoral parte de su viaje personal.

Vuelve al Teatro Municipal 1º de Mayo la cantante Melina Bruera, quien brindará un concierto este jueves a las 21, en la Sala Marechal de San Martín 2020. El repertorio recorrerá versiones de rock nacional e internacional. Los arreglos son de Marcelo Cornut, quien también la acompaña en guitarra, junto con José Alaluf en bajo, Rodolfo Benech en batería, Antonio Garcés en percusión, Mariano Suárez en teclados y Camila Cornut en coros. Las entradas se encuentran a la venta en boletería a 150 pesos.

Antes del show, la artista y docente abrió ante El Litoral las puertas de su búsqueda musical.

Propuesta

—¿Cómo armaste el repertorio que vas a interpretar en el concierto en la Marechal?

—El repertorio nunca lo armo sola. Si bien siempre surge de canciones que me gustan, que me gustaría cantar a mí, yo las propongo al grupo y ellos dicen sí o no. Como así también el grupo me sugiere canciones, como es en este caso de cantar canciones en inglés. Trato de que todos los músicos estén conformes con el repertorio y que sean canciones que nos gusten a todos, se sientan cómodos tanto ellos como yo y sobre todo que gusten al público.

—Versionás canciones de Norah Jones, K. T. Tunstall, Soundgarden y Alanis Morissette, pero traducidas al castellano. ¿Cómo tomaste esa decisión, y cómo fue ese cambio de lenguaje?

—De los cantantes que nombrás justamente en esta oportunidad y por primera vez respeto su idioma y las hago en su idioma original, en inglés en esto me ayuda Marcelo Cornut que vivió en California y sabe mucho hablar el inglés. Eso era una cuenta pendiente pero siempre consideré cantar en mi idioma por una cuestión básica: que la gente entienda la letra de las canciones y sepa lo que el autor quiso transmitir, el mensaje que quiere dejar, más allá de la melodía.

Las que sí hemos hecho en castellano son clásicos como “Garota de Ipanema” de Vinicius de Moraes, “Fly me to the moon” de Frank Sinatra, “A primera vista” de Chico César, “Get lucky” de Duft Pank, “Fragile” de Sting, “September” de Earth, Wind & Fire, “Isn’t she lovely” de Stevie Wonder, canciones súper conocidas que quisimos reversionar al castellano para que se sepa su mensaje.

—También abordás figuras de rock nacional como Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati. ¿Te dan estos compositores una llegada más directa al público?

—Estos compositores no pueden faltar, y de hecho desde que comencé siempre estuvieron en el repertorio. Considero que son todos ellos excelentes músicos compositores y que tienen una gran riqueza melódica sus composiciones y sus letras. Tanto al público como a nosotros nos gustan mucho y en el repertorio de este jueves hacemos un tema de cada uno. Quisimos que estén presentes en una parte del show como lo que son: rock nacional y valorar nuestra música nacional.

—Los arreglos son de Marcelo Cornut. ¿Cómo es la colaboración entre ustedes, y qué le pedís a la hora de encarar cada canción?

—Sí. Los arreglos son de Marcelo Cornut que es un excelente músico, guitarrista y sonidista. Lo que primero vemos es la tonalidad de la canción. Para eso nos reunimos y la trabajamos con guitarra y voz. Vemos si me queda cómoda, él ve cómo tocarla en la guitarra. Este trabajo previo es fundamental para que después el comience con los arreglos que minuciosamente va haciendo y proponiendo en cada ensayo. Muchas veces surgen propuestas de los demás músicos que aportan ideas y son muy enriquecedoras. Las probamos y si va, quedan.

Búsqueda

—Estudiaste música desde chica, pero hace poco que te estás soltando como solista. ¿Sentís que encontraste tu propia voz o todavía estás en la búsqueda?

—Hace desde los seis años que estudié música en el Crei (Escuela de Música 9902). Y me recibí de docente de música, lo cual ejerzo desde hace muchos años ya... ¡18! Si bien nunca pensé en dedicarme a la música ya que estudié Ciencias Económicas, con lo cual soy contadora y ejerzo la profesión en mi estudio, la música siempre estuvo presente en mi vida.

De ahí es que me gusta muchísimo y cada vez más el dar clases a los chiquitos de la primaria. Cada día le voy encontrando una vuelta más a la docencia. Como siempre estuvo presente la música en mí, decidí tomar clases de canto para perfeccionar mi voz con técnica vocal. Pero como bien lo decís, aún estoy en la búsqueda de mi propia voz, por eso sigo perfeccionándome y tratando de encontrarme con ella, mi voz.

—¿Qué rol cumplió Jorge Villalba en ese despegue personal?

—Jorge fue fundamental en todo esto. Puedo decir que fue mi mentor y quien me impulsó para hacer esto, con lo cual estoy sumamente agradecida. Con él nos presentamos en muchísimos lugares, en el formato de piano y voz. Siempre me gustó ese formato. Jorge me enseñó muchísimo y sobre todo me ayudaba también con mi voz. Realmente un maestro.

Más proyectos

—Paralelamente, integrás el staff del espectáculo “Transformadísimos”, dirigido por Matías Ramírez. ¿Cuál es tu participación en el mismo?

—En “Transformadísimos” participo cantando. Lo que se busca en este show que realiza Matías Ramírez es que, si bien es un show cómico, que la gente disfrute de canciones en vivo para cortar y amenizar el show. Es el segundo año que estoy con ellos y siempre me gustó la propuesta. Es algo diferente y me encanta.

—También actuaste en la serie “Misterios Mínimos”, escrita y dirigida por Carlos Essmann. ¿Cómo fue esa experiencia?

—¡Excelente experiencia! Me encantó filmar uno de los Misterios Mínimos. Yo hice el capítulo seis de esta serie web donde represento a una profesora que desaparece, de hecho el capítulo lleva ese nombre: “La profe desaparece”. Nunca había realizado una filmación de este nivel, nivel cine y con estas características: en dos minutos contar una historia. Debo destacar en esto al excelente director Carlos Essmann y a toda la producción de Pedro Deré, que me hicieron sentir tan cómoda y de lo cual estoy sumamente agradecida.