Una comedia inmortal

El grupo Teatro de la Barca presentará “El burgués gentilhombre” en LOA espacio AGM. Será el viernes a las 21 y el lunes a las 20. Es la historia de un rico que, en el siglo XVII, busca ser aceptado en la corte a través del poder que le da el dinero. “Intenté que la puesta en escena sea lo más atemporal posible”, señaló el director, Mariano Rubiolo.

A través de dos funciones, previstas para los días viernes (21 horas) y lunes (20 horas) en Loa Espacio AGM (25 de Mayo 1867) Teatro de la Barca presentará “El burgués gentilhombre”, la clásica comedia de Moliére que narra los intentos de un rico que, en el siglo XVII, trata de obtener un título nobiliario para lograr un ascenso social, mientras resulta embaucado por una serie de personajes que intentarán sacar provecho de la situación. “Es una de las comedias más famosas y representativas del teatro francés del siglo XVII, sus burlas y denuncias siguen siendo actuales”, señalan desde este grupo arquidiocesano que se propuso una puesta en escena “atemporal y para toda la familia”, bajo la dirección de Mariano Rubiolo y la asesoría del Pbro. Alexis Louvet.

Desde su rol como director de la puesta, Rubiolo mencionó a El Litoral que optaron por la obra de Moliére luego de haber llevado a escena, en 2017, la compleja “Antígona Vélez” del escritor argentino Leopoldo Marechal. “Siempre intentamos apuntar a obras de autores reconocidos que además dejen un mensaje. Teníamos ganas de hacer comedia y Moliére nos pareció un autor interesante para explorar”, apuntó. El otro aspecto que convenció al grupo, relató Mariano, es el planteo que hace Moliére, en relación al tema de las apariencias y el interés por simular ante la sociedad. “Nos pareció interesante la forma en que lo aborda Moliére, todas sus obras apuntan a denunciar comportamientos o a corregir costumbres que tenía la gente en la sociedad de su época. Siempre desde la risa”, sintetizó.

—¿Como grupo, habían transitado antes a Moliére?

—No. Es la primera vez.

—¿Y cómo fue trabajar con este autor?

—Un desafío bastante importante para todos. En primer lugar investigamos al autor. Trabajamos sobre distintos materiales. Analizamos el texto. Tratamos de acercar lo más posible lo que Moliére plantea a la actualidad. Entonces, desde la dirección, intenté que la puesta en escena fuera lo más atemporal que estuviera al alcance. La atemporalidad para que el espectador sienta que escucha cosas que están pasando también hoy en día. Para que el mensaje de estas grandes obras maestras no pierda vigencia.

—Es que los clásicos permiten jugar mucho con eso, porque finalmente hablan de la condición humana.

—Por eso son clásicos. Porque los autores han logrado captar esa esencia humana. Que también es algo que nos interesa a nosotros a nivel teatro de La Barca. Mostrar todos los aspectos de la condición humana. En este caso riéndonos de las cosas que no nos traen buenos resultados en la vida cotidiano y haciendo que el espectador se sienta interpelado por el texto y la puesta en escena. Indudablemente, un clásico tiene vigencia, por algo es clásico. Y ese es uno de nuestros intereses. Mostrar la vigencia de esos textos.

Valor agregado

—Al ser una obra que se llevó a escena tantas veces, es interesante ver que valor agregado se le puede dar desde la puesta en escena. ¿Se plantearon esto a nivel grupal?

—Si, totalmente. Hoy, con el auge de las tecnologías, uno tiene acceso a gran cantidad de material asociado a puestas en escena que hayan surgido antes. Por mi parte, traté de no ver absolutamente nada. Salvo frente a algunas pequeñas dudas que me surgieron, cuando busqué algunas pistas para ver como podía resolverlas. Pero no quise estar condicionado por puestas en escena anteriores.

—Para que sea tu propia puesta.

—Exactamente. Que es el gran problema cuando está tan hecha la obra. Siempre la premisa fue ¿Qué me dice a mí? ¿Qué imágenes me surgen a partir de leer el texto y de verlos a los chicos trabajar en escena? Continuamente aparecen agregados y detalles que la hacen particular. Siempre el faro, el norte, fue tratar de hacerlo lo más atemporal posible, lo más cercano posible a lo que actualmente alguien pueda percibir, pero siempre respetando el texto.

—¿Cuál es el aporte principal del padre Alexis Louvet, incorporado al grupo como asesor?

—En primer lugar espiritual, porque ese es el interés del grupo: desarrollar una actividad teatral inspirada en la espiritualidad y la antropología católica. Y en segundo lugar, el padre tiene una formación en literatura, que nos da tranquilidad para leer el texto y nos enriquece constamente.



Elenco

Los actores y actrices que participan de esta propuesta son: Juan Luis Gallo Velázquez, Gabriela Gentina, Candela Cristaldo, Exequiel Bordoy, Maria de los Ángeles González, Roberto Cristaldo, Mariana Giansanti, Arturo Müller, Emmanuel Marcus, Marcelo Rebecchi, Camila Fusco, Marcos Bermúdez, Laura Reyero, Miguel Yualé, Patricia Báscolo, Susana Morano, Julián Ponce de León y Carolina Celasso.