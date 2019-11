https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 13.11.2019

9:24

"Charing Cross Bridge" Vendieron un cuadro de Monet en 27,6 millones de dólares

Un cuadro de Claude Monet, "Charing Cross Bridge", fue vendido por 27,6 millones de dólares en Nueva York, en una noche de subastas de arte impresionista y moderno en el que la casa de pujas Sotheby's vendió obras por un total de 208,9 millones de dólares.

La obra de Monet, valorada previamente en hasta 30 millones, refleja el puente ferroviario Charing Cross, inmerso en la niebla y la luz brillante que emerge en esta composición luminosa del famoso Londres que retrató el pintor francés.

Otra de las obras que se subastó es "La Corne d'Or (Constantinople)", de Paul Signac, de valor estimado entre 14 y 18 millones de dólares y que finalmente se vendió por 16,2 millones, consignó la agencia EFE.

Otra de las pinturas subastadas fue un Van Gogh, "People Stroling in a park in París", que superó el valor estimado de entre 5 y 7 millones de dólares puesto que se vendió finalmente por 9,7 millones. Esta obra de 1886 no fue exhibida por primera vez hasta 1947.

En tanto, el cuadro del pintor español Pablo Picasso "Nus" se vendió por debajo de lo previsto -entre 12 y 18 millones de dólares- por 9,9 millones.

Otros Picasso fueron vendidos por 1,5 millones, como es el caso de "Femme Nue Debout", o "Homme envelant une femme" por un 1,58 millones de dólares. Por encima estuvo, con 5,4 millones de dólares, el cuadro "Nature morte à la tàte classique et au bouquet de fleurs".

Con información de Télam