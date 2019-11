https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.11.2019 - Última actualización - 12:07

11:53

Tribuna de opinión

Tribuna de opinión

Inflación

Juan José Sagardía

Nuestro país atraviesa el proceso de un cambio en el Poder Ejecutivo Nacional, que ocurrirá el 10.12.2019.

Si el actual presidente Macri y el nuevo presidente Fernández tienen un problema que resolver es el de la inflación.

¿Qué es la inflación, quién la ocasiona?, ¿el Estado, los Privados, a quién le echamos la culpa?

La inflación es la suma de los impuestos, los intereses, los servicios, los salarios, los precios de la mercadería, los gastos del Estado, la emisión monetaria, el dólar, todos conforman un combo imposible de conjugar.

Además la economía en negro que generan los comerciantes y los asalariados que no se ajustan a las normas.

Propuesta de pasos a seguir para combatir la inflación:

1- Disminución de los gastos del Estado.

2- Disminuir hasta eliminar los subsidios.

3- Rebajar impuestos.

4- Rebajar los intereses bancarios.

5- Aumentar los salarios en tres cuotas del 15% anual; los empleadores no podrán sumar este aumento de sueldo a sus costos, por haber tenido rebaja de impuestos.

6- En lugar de aplicar el Punto 5, se puede reemplazar por el congelamiento de salarios, siempre que todos los precios de comestibles y bienes se rebajen un 50%.

7- El dólar no se venderá a través del BCRA, solamente dichas operaciones se efectuarán en Bancos y Casas de Cambio.

8- Los costos internos no se podrán ajustar en base al dólar.

9- La Afip deberá controlar las transacciones en negro.

10- Las empresas y los comerciantes, generadores de los precios de origen, no los podrán modificar y para ello se deberá lograr un acuerdo de precios durante al menos un año.

Me pregunto para no parecer tan incrédulo, será así de fácil o es que tenemos tantos intereses financieros, cuya consecuencia hace que unos pocos puedan ganar con la desgracia de ciudadanos de clase media o mediocres, que lo único que tienen es su salario o un emprendimiento de la misma naturaleza, que trabajan y cumplen con sus deberes pero siempre quedan a la cola de la resolución de unos pocos a los que se le llama “mercado”.

¿Será utópico que nuestros gobernantes-administradores de los Estados nacional y provinciales establezcan una política de austeridad y de respeto a los ciudadanos de a pie, como somos los que todos los días ponemos en funcionamiento a nuestro país?

Escribo este artículo de opinión porque durante la campaña ninguno de los seis candidatos a presidente, ni ahora el presidente en funciones ni el electo, hablan de ésto. Es sólo una palabra, será tan difícil o tabú o le siguen escondiendo la verdad al pueblo.

Que el Señor nos acompañe.