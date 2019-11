https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 13.11.2019 - Última actualización - 14:08

14:06

Fue denunciado por su ex pareja

"La Mole" Moli irá a juicio por violencia de género

El ex boxeador Fabio "La Mole" Moli irá a juicio como acusado de haber golpeado y causado "lesiones leves" a su ex pareja durante "todo el matrimonio", pese a que la mujer retiró los cargos.

Foto: Archivo

