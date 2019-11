https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Motorola presentó nuevos smartphones de cada una de sus familias

Con innovaciones en las cámaras, baterías resistentes y buen desempeño, la empresa lanzó en el país el Moto E6 Play, Motorola One Macro, Moto G8 Plus y G8 Play.

Por Sebastián Casse SEGUIR En su búsqueda constante de innovación, Motorola presentó en la Argentina nuevos smartphones de cada una de sus familias. A semanas de su lanzamiento global, la compañía dio a conocer en el país al Moto E6 Play, Motorola One Macro, Moto G8 Plus y G8 Play. Cada uno, en diferentes niveles, apuntan a baterías de larga duración, buen desempeño y funciones innovadoras de cámara. De esta forma, llega a 11 el número de teléfonos lanzados por la empresa en lo que va del año. Moto E6 Play Este dispositivo es el “que las personas eligen cuando no quieren gastar mucho pero quieren estar seguras de que van a tener lo esencial y necesario para que su teléfono funcione bien", explicó Martín Ferrante, gerente de producto, durante la presentación llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, el Moto E6 Play permite acceder rápidamente a sus funciones y características favoritas gracias a un lector de huellas digitales ubicado en la parte de atrás del teléfono. También incluye tecnología de desbloqueo por reconocimiento facial, algo único en su clase. En cuanto al espacio, ofrece 32 GB de memoria interna, más la opción de agregar 256 GB con tarjeta microSD. A su vez, incorpora una cámara posterior de 13 MP y una batería de 3.000 mAh para que el usuario pueda disfrutar todo el día. La pantalla Max Vision HD+ de 5,5" amplía el área de visualización, y aún así puede sostenerse cómodamente con una sola mano. Este equipo viene en dos opciones de color en degradé: tranquil teak (azul) y Steel black (negro). Motorola One Macro A poco más de un año del lanzamiento del primer Motorola One, en este la compañía presenta la cámara macro, que permite acercarse a los objetos a una distancia mínima de hasta dos centímetros, sin tener que incorporar ningún accesorio. Además de la innovación, el sensor principal de alta calidad de 13 MP y el sensor inteligente con detección de profundidad de 2 MP permiten sacar fotos muy fácilmente. A su vez, el sensor de enfoque automático láser ultrarrápido hace foco en el objetivo en solo una fracción de segundo, lo que optimiza la nitidez de las fotos tomadas con el sensor principal aún en entornos con muy poca luz. Todo ello acompañado de una pantalla HD+ de 6,2", ideal para disfrutar de las nuevas fotos con más detalle. Está disponible en dos opciones de color en degradé: space blue (azul metálico) y ultra violet (violeta metálico). El Motorola One Macro cuenta con una batería de 4.000 mAh de larga duración que permite hasta dos días de autonomía y espacio más que suficiente con 64 GB de ROM y 4 GB de RAM. Moto G8 Plus Si de familias de Motorola se trata, la que no podía faltar es Moto G, “la línea de smartphones más vendida de la historia de la empresa”, destacó Ariel Greco, gerente general. En la actualización más importante desde su lanzamiento en 2013, el Moto G8 Plus es el primer dispositivo en ofrecer sistema de triple cámara. En ellas se incluye un sensor de cámara principal de 48 megapíxeles con Night Vision y tecnología Quad Pixel inteligente que cuadruplica la sensibilidad a la luz en entornos poco iluminados, para garantizar que cada foto se vea nítida y con colores bien definidos. Otra de las novedades es la incorporación de la action cam de ángulo ultra-amplio de 117°, que permite grabar videos sosteniendo el teléfono en formato vertical y reproducirlos en horizontal. También suma nuevas funciones al modo retrato que usan inteligencia artificial para agregar efectos de iluminación al rostro de las personas y para selfies cuenta con una cámara frontal de 25 megapíxeles para obtener imágenes más luminosas y coloridas. Por su parte, la pantalla prácticamente sin bordes es ideal para disfrutar de películas y programas favoritos. Así también con el sonido envolvente con el sistema de doble altavoz estéreo sintonizado por Dolby, duplica la potencia, con graves de hasta un 50% más fuertes. La batería de 4.000 mAh ofrece hasta 40 horas de autonomía, y, gracias a la tecnología TurboPower, se puede recargar rápidamente, obteniendo hasta 8 horas en apenas 15 minutos. Además, viene equipado con Moto Experiencias y el sistema Android 9 Pie, puro de Motorola. Con un nuevo diseño y protección resistente a salpicaduras, está disponible en opciones de color en degradé: cristal Pink (rubí) y cosmic blue (azul noche). "El mejor Moto G que hemos lanzado", consideró Greco Moto G8 Play El Moto G8 Play ofrece una experiencia en captura de imágenes sin precedentes: triple cámara, potente sensor principal de 13 MP, sensor de profundidad de 2 MP y lente que garantiza hasta cuatro veces más de capacidad de escena por cuadro. Mientras que la pantalla Max Vision de 6,2" y el altavoz de puerto inferior brindan una experiencia en entretenimiento sensacional, aún en movimiento. Esto es posible gracias a la batería de 4.000 mAh de larga duración, que ofrece hasta dos días de autonomía para disfrutar del contenido sin preocupación por la recarga. El rendimiento general del nuevo Moto G8 Play es un 30% más rápido que el Moto G7 Play, lanzado en febrero de este año. Además, las Moto Experiencias y el sistema Android™ 9 Pie sin aplicaciones ni software innecesarios permiten disfrutar de una experiencia fluida. Este smartphone también viene con desbloqueo por reconocimiento facial y lector de huellas digitales en un diseño sumamente moderno, disponible en dos atractivas opciones de color en degradé: royal magenta (frambuesa) y knight grey (gris mineral). Precios Los nuevos dispositivos de Motorola se encuentran disponibles a través de las principales cadenas y operadores, en la tienda online de la compañía y los Motorola store ubicados en los shoppings más importantes del país, en 18 cuotas sin interés. Moto E6 Play: $ 10.999 Motorola One Macro: $ 19.699 Moto G8 Plus: $ 23.899 Moto G8 Play: $ 16.799