Entrevista "Cambiemos vino a organizar la sociedad en torno al sacrificio, el éxito y el mérito"

“La Argentina de Cambiemos” es un libro escrito por más de veinte profesores e investigadores de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario “con la idea de intervenir en 2019 en los debates públicos y políticos a partir de la producción académica”, dicen dos de sus autores, Andrea Delfino y Esteban Iglesias, que además es uno de los responsables de la edición.

La compilación aborda la gestión del gobierno que encabeza Mauricio Macri desde distintas áreas como la política, la económica, el mundo laboral, los medios de comunicación, entre otros, con la particularidad de que se lo hace en plena gestión, casi en tiempo real.

-¿El libro tiene un hilo conductor?

-EI: Tiene una explicación general de los fenómenos políticos desde el momento actual. Analizamos el fenómeno de Cambiemos, por qué ganó las elecciones, de que forma gobierna.

-¿Qué características se destacan del gobierno de Macri?

-EI: El principal es que se trata una fuerza política que vino para quedarse, más allá del nombre. El libro se terminó de escribir en abril, cuando no sabíamos que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente.

-AD: De hecho tampoco en abril estaba claro si Macri iba a ser candidato. Hubo discusiones al interior de la coalición respecto a quien iba a serlo. Presuponíamos que iba a ser Macri pero detrás venía Vidal con mucha fuerza. El equipo de gobierno de Macri había tenido muchas idas y venidas y eso Vidal no lo mostraba, parecía algo mas estructurado, más pensado. En el gobierno de ella no hubo tantas marchas y contramarchas respecto a decisiones de gobierno. Y eso la mostraba como una gestora más prolija.

-El discurso de Cambiemos siempre fue refundacional, nosotros somos lo nuevo, somos distintos, no tenemos nada que ver con el pasado, aunque después terminaron haciendo caravanas y actos en las plazas como en las más antiguas tradiciones. ¿Que cosas nuevas aportó a la política argentina?

EI -Una capa dirigencial. Hablar de Ceos, que se buscaran ese tipo de perfiles, de gerentes de empresa dedicada a la gestión de lo público, con un discurso armado en torno a “yo dejo mi vida exitosa, tranquila y acomodada alrededor de los negocios y me voy a embarrar en política”. Hay nuevas formas de gestionar lo público, como las famosas planillas excel, que eran como la verdad revelada. Cambiemos potencia una serie de transformaciones en la sociedad argentina que se venían dando pero que estuvieron como adormecidas durante el kirchnerismo. Un tipo de sociedad organizada en torno al mérito, al sacrificio, el éxito. Una fibra individualista que viene desde la década del 70 con la dictadura militar, que siguió en el menemismo, donde hubo una fractura importante de los sectores populares y la organización política, y que Cambiemos llevó a su máxima expresión. Las dos figuras emblematicas de todo esto son los Ceos y los emprendedores. Los Ceos como una cosa elitista, entendida como que esta buenísimo ser Ceo pero nadie puede serlo porque tenés que ser exitoso, tener plata, reconocimiento, una serie de cualidades que una persona común no tiene. En el caso de los emprendedores, en el discurso de Cambiemos se insiste con que todos lo podemos ser. En marzo de 2017 se sancionó la ley de fortalecimiento del capital emprendedor. Eso es: me puedo convertir en empresario en un día. Todo eso bajó a la sociedad con mucha eficiencia. Era algo que estaba dormido, combinado con expresiones del gobierno y la sociedad que decían que si a una persona le iba mal era porque no se esforzaba, donde están mal vistos los planes sociales, todo una serie de cosas que antes no se expresaban y ahora sí.

-Desde el conflicto con el campo hubo una gran tarea de inculcarle a la sociedad la idea de “los que trabajamos y mantenemos al resto”.

EI -Ahí es donde se constituye Cambiemos, en torno al antikirchnerismo, que pudo sintetizar primero el PRO y después Cambiemos.

-El otro tema que tiene que ver con la conformación de Cambiemos es la idea de la meritocracia.

AD- En primer lugar en todo lo vinculado a la estructura social y a las relaciones laborales, Cambiemos modifica algunas cosas respecto a los 12 años del kirchnerismo, porque reintroduce toda una serie de profundizaciones en políticas flexibilizadoras, que se vienen dando desde la década del 70 y con más fuerza desde la del 90. Esas políticas de flexibilización se mantuvieron durante el kirchnerismo, existieron también otras instituciones y de alguna manera Cambiemos lo que hace es volver con fuerza a esas políticas. Pero además mostró en parte la debilidad o fragilidad de algunos logros del kirchnerismo que lograron mantenerse muy parcialmente. Las pequeñas transformaciones de movilidad social ascendente, tras esta gestión, hacen que en realidad debamos discutir si siguen o no. Lo mas probable es que volvamos a tener una estructura social similar a la que tuvimos antes de los 12 años de kirchnerismo.

-Una de las cuestiones que mas reacción provocó desde el sector sindical respecto a las iniciativas de flexibilización laboral del gobierno de Cambiemos fue la intención de cambiar la filosofía de toda la legislación, porque se quería hacer igualitaria la relación laboral, cuando es asimétrica. ¿Esto fue lo mas audaz que se propuso Cambiemos?

AD-Hay dos temas. Por un lado la exaltación de la figura del emprendedor. Esto supone que hay una apuesta por formas de trabajo que no son las clásicas relaciones salariales. Eso impacta en el aumento del cuentapropismo porque cuando hablamos de emprendedor, en realidad estamos hablando de un emprendedor de supervivencia, no de socios que fundan una empresa que de aquí a unos años van a incorporar trabajadores. Lo que potencian es un emprededurismo de subsistencia, que repercute en el emprendedor y tal vez en algún otro miembro de la familia. Por el otro se pasa de pensar la relación patrón-obrero como conflictiva y asimétrica a entenderla como una relación de cooperación, donde los trabajadores deberían ponerse de acuerdo con el empresario en torno a sus condiciones de trabajo cuando sabemos que eso es absolutamente imposible porque la relación capital trabajo tiene en su interior una disputa que es quien se apropia del excedente. Es imposible que un trabajador negocie en igualdad de condiciones con un empresario.

EI-La pregunta más general sería ¿A que vino Cambiemos? Una puede ser la que dice el peronismo que es a fugarse un PBI. La otra hipótesis que a mi me resulta más interesante es a imponer algo del cambio cultural que ya venia trayendo la Argentina. Esto es, una sociedad organizada en torno al sacrificio, al éxito y al mérito. Que un trabajador piense que luchar por sus condiciones de trabajo esta bien pero al mismo tiempo piense que el otro que está mal no lo hace porque no se esfuerza, ahí hay un quiebre en el lazo social muy importante que no solo es de Argentina, pero que Cambiemos potenció, lo exacerbó desde el discurso y la política.

-Por ahí lo que tiene de distinto la Argentina es que está organizada en torno a una serie de corporaciones que siempre han mediado en este tipo de situaciones, como los sindicatos por ejemplo, que con sus luces y sombreas evitaron el avance de muchas ideas flexibilizadoras y ha sabido organizar a la clase trabajadora.

EI-De todas maneras en muy poco tiempo pudieron imponer el discurso, que reitero no es nuevo, viene de la dictadura, Menem lo continuó y Cambiemos lo llevó a su máxima expresión. La sociedad organizada en torno al mérito es un discurso que vino para quedarse en Argentina. También incorporó el tema de la corrupción y la judicialización de la política. Los canales de noticias te dicen que tal persona esta imputada de tal cosa y esa tal persona es un político. Eso hace 15 años no pasaba. También la financiarización de la economía.

El “trabajador pobre”

-Hay una condición en Argentina a la que hacen referencia en el libro que es la del “trabajador pobre”, donde hay una cuestión que me parece que si no se resuelve puede terminar en una protesta social masiva.

AD - La figura del trabajador pobre en Argentina no se empieza discutir con el macrismo sino antes, incluso con el kirchnerismo. Argentina inaugura el nuevo ciclo económico a partir del 2003 con salarios muy bajos y las recomposiciones que se dieron, incluso en el kirchnerismo, nunca llegaron a los niveles previos a las crisis. Históricamente en Argentina la asociación fue de pobreza con desocupación, pero lo que ocurrió en los últimos años, incluso en el kirchnerismo, nos lleva a una realidad completamente diferente porque aun con trabajo los salarios siguen siendo muy bajos. Por otro lado avanza el crecimiento de la desigualdad. Ese es el gran problema de Chile por ejemplo. El crecimiento económico en América Latina nunca consigue revertir con fuerza el índice de desigualdad. Durante esta etapa de Cambiemos la desigualdad se acrecentó, entonces ahí hay como dos bombas de tiempo: el crecimiento de la desigualdad y que aquellos insertos en el mercado laboral son pobres, con lo cual en la base de la pirámide social lo que tenemos son condiciones de autoreproduccion de la pobreza y de condiciones muy inequitativas de trabajo.

EI -La pobreza estructural viene de arrastre, los nuevos pobres se reeditan, el problema es quienes representan políticamente a estos sujetos. las organizaciones de desocupados vienen de la década del 90. Lo mas novedoso que hay en el panorama sindical es la Cetep, que se creó hace 10 años y es la representación política de los trabajadores precarizados, que cobró fuerza política ahora pero que tiene una historia política previa que surgió durante el kirchnerismo. Las organizaciones sindicales cuando el trabajador no es formal se resisten a incorporarlos. Pero hay toda una franja de trabajadores y de nuevos pobres que es muy difícil de representar políticamente. El triunvirato de San Cayetano (CTEP, Corriente Clasista y Combativa, y Movimiento Evita) hizo un intento con la Corriente Federal, pero fueron solo intentos que se partidizaron cuando Grabois dijo “mi candidata es Cristina”, y quedó todo estancado. No hay ninguna objeción a esta toma de posición, pero anuló la experiencia de agremiación política previa que se venia trayendo como algo novedoso como esto de vincular al triunvirato de San Cayetano con la Corriente Federal de los Trabajadores.

-La incorporación de los movimientos sociales a la CGT es una discusión de años.

EI -Desde que se creo la CTA en 1992 se discute si esta es un movimiento social o un sindicato y nunca se resolvió. Después hubo una división entre Yaski y Micheli. Kirchner decía que su sindicalista preferido era De Genaro. Nunca terminaron de incorporarse a la CGT, que nunca los quisieron incorporar. El gobierno tampoco le da la personería gremial, a la CTEP tampoco se la dieron. Entonces hay una franja de nuevos pobres o de trabajadores que no son pobres que no están representados políticamente y eso es un problema para Argentina. Y Cambiemos no aglutina todo eso porque nunca aspiró a ser una fuerza política de mayoría, decían que era el partido del balotaje.