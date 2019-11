Pese a la declaración de alto el fuego, disparan más cohetes desde Gaza a Israel

Tres mujeres y ocho niños figuran entre las víctimas fatales por los combates, que paralizaron partes de Israel y constituyen la mayor escalada de violencia en meses, dijeron autoridades.

Ninguna organización reivindicó la nueva ráfaga de cohetes y no quedó claro cómo podría afectar esto el alto el fuego.

La Franja de Gaza está gobernada por el movimiento islamista Hamas, contra el cual Israel lanzó tres ofensivas en Gaza desde 2008 y que no intervino en la actual escalada.

Israel había calificado la operación en Gaza de victoria, defendido su política de atacar a milicianos en sus casas pese a las muertes civiles y prometido continuar con la táctica.

Yihad Islámica, un grupo islamista con vínculos con Irán, dijo que había logrado forzar a Israel a acceder a un alto el fuego basado sobre sus exigencias, incluyendo el fin de los asesinatos puntuales de sus líderes.

El vocero de Yihad Islámica Musab al-Berim dijo que la tregua, que fue mediada por Egipto, entró en vigor a las 5.30 de la mañana, informó la agencia de noticias palestina Ma'an.

Un vocero militar israelí tuiteó luego que la operación estaba "terminada".

Las autoridades anunciaron el levantamiento de algunas restricciones a los movimientos que regían para los residentes en el sur de Israel, mientras que el tráfico volvía a la normalidad en las calles del enclave costero palestino.

El enviado de la ONU para Medio Oriente, Nickolay Mladenov, pidió a ambas partes mantener la moderación.

"Egipto y la ONU trabajan duro para evitar que la más peligrosa escalada en Gaza y alrededores conduzca a una guerra. Las próximas horas y días serán críticos", dijo.

"Todos deben mostrar la máxima moderación y hacer su parte para evitar el derramamiento de sangre", agregó en su cuenta de Twitter.

