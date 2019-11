https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.11.2019 - Última actualización - 12:52

12:36

En el marco del Día Mundial de esta enfermedad, se realizaron actividades de concientización en el Cemafe y en distintos puntos de la ciudad.

Estadísticas oficiales El 12% de los argentinos tiene diabetes En el marco del Día Mundial de esta enfermedad, se realizaron actividades de concientización en el Cemafe y en distintos puntos de la ciudad. En el marco del Día Mundial de esta enfermedad, se realizaron actividades de concientización en el Cemafe y en distintos puntos de la ciudad.

Cada 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes, enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar complicaciones e incluso la muerte.





El objetivo principal de esta jornada es dar a conocer las causas, síntomas y complicaciones de la enfermedad, así como los tratamientos, ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.





Un dato importante a tener en cuenta: desde 1980 la cantidad de personas con diabetes en el mundo se ha cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física.







Actividades en Santa Fe







La explanada del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), fue el lugar elegido en la capital provincial para llevar a cabo actividades de concientización acerca de la diabetes.





En el lugar se montó un espacio, atendido por profesionales, en donde a la gente que se acercaba se le controlaba la presión, el peso, la altura y el nivel de glucemia en sangre.

Fabiana Masjoan es endocrinóloga, y una de las especialistas en la materia. “La diabetes es una enfermedad metabólica, que todo el mundo la asocia con la glucemia alta, es decir la presencia de azúcar en sangre, que es cierto, incluso es una de las principales manifestaciones. Pero también hay un montón de otros trastornos metabólicos en el organismo como los lípidos, las grasas, el colesterol o los triglicéridos. Toda una serie de afectaciones que llevan, a mediano o largo plazo, a complicaciones crónicas. Afecta muchos órganos (casi todos): la vista, los riñones, el corazón, el cerebro, hay toda una serie de complicaciones que pueden derivar a que una persona sea amputada, quede ciega, tenga un infarto o un ACV. Por eso la importancia de la detección precoz y el manejo adecuado”.







Hay dos tipos principales de diabetes: la más común de todas (el 90% de los casos), es la diabetes ‘tipo 2’ que afecta principalmente a las personas adultas, más allá que ahora, por los hábitos sedentarios o por una mala alimentación, está afectando también a niños y adolescentes. “La ‘tipo2’, no suele dar síntomas hasta que es muy tarde. La podemos detectar solamente haciendo análisis, por eso la importancia de la concientización en este día y siempre”, aseguró Masjoan.







El otro tipo de diabetes es el ‘tipo 1’, es el que afecta más que nada a niños y adolescentes, con alguna excepción en gente adulta. “Esta clase de diabetes sí tiene muchos síntomas, como orinar en demasía, tener mucha sed, hambre, bajar de peso. Se detecta más rápido y se trata con insulina desde el momento del diagnóstico”, sostuvo la médica.

Masjoan también contextualizó la diabetes. “Es una enfermedad muy frecuente. En el mundo hay casi 420 millones de personas que la padecen. Nuestras estadísticas en el país, según publicaciones que se hicieron este año en la ‘Encuesta Nacional de Factores de Riesgo’, respecto a 2018 arrojaron como resultado que casi el 12% de los argentinos padece diabetes y nuestra provincia está dentro de esas estadísticas. Vemos muchos pacientes con la enfermedad, y muchos más con riesgo de tener diabetes, por eso ponemos mucho énfasis en este trabajo”.





Prevención







La doctora Paula Anadón es especialista en medicina interna, y fue la encargada de referirse a ciertos tips para prevenir la enfermedad. “Todos debemos tener en claro que si tenemos algún antecedente familiar directo tipo mamá, papá, abuelos o hermanos, existen posibilidades mucho más concretas de adquirir diabetes. Por eso, es muy importante ponerse en movimiento en caso de ser sedentarios. Hay que hacer actividad física: caminar, andar en bicicleta, ir a un centro de entrenamiento y si se puede diariamente, mucho mejor”





“También es muy importante la alimentación. Si vemos que la misma es muy rica en hidratos de carbono y comemos pocos vegetales y verduras, es un riesgo de poder enfermarnos. A su vez debemos tener un control periódico de la glucemia. Con estos datos y antecedentes, podemos saber si hay riesgos de padecer diabetes y también, evitar ese camino, del cual no vamos a tener retorno una vez que se declare la enfermedad”, dijo Anadón.





“La diabetes es una enfermedad silenciosa, por ende no va a tener síntomas, el paciente no tiene alertas. El mensaje es que la enfermedad no da alarmas, salvo cuando la complicación ya está establecida. Por eso es que hay que consultar y hacer los controles antes. Una vez que tenemos el diagnóstico, el paciente siente como una mochila encima. Ahí es donde aparecemos nosotros, para acompañar. Es una enfermedad que se puede controlar, que podemos evitar las complicaciones para tener una vida totalmente sana y libre de estas limitaciones. Simplemente adquiriendo nuevos hábitos”, concluyó Anadón.







Educación



​



Otra de las profesionales que gentilmente atendió a Diario El Litoral, fue Mariana Muñoz, licenciada en diabetes. “La parte de educación es tan importante como el resto del tratamiento de la diabetes. Consta, básicamente, en enseñar a hacer un plan de alimentación saludable; un acompañamiento, no sólo en la parte médica, sino también en lo emocional porque es un factor muy importante en este tipo de afectaciones. Los cuidados del pie, la actividad física, todo nos llevará a la prevención de la salud”.





“Al ser una enfermedad silenciosa, andamos tranquilos por la vida con glucosas muy altas. El problema es que por dentro está complicándose y bastante. En definitiva, lo que pretendemos desde lo educativo, es ayudar a cambiar nuestro estilo de vida lo más saludable posible para evitar estas afecciones, porque cuando llegan, ya no hay vuelta atrás”, finalizó Mariana Muñoz.

​