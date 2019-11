https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.11.2019 - Última actualización - 14:34

14:32

Con la presencia del gobernador, se reunieron en Rosario referentes de la coalición. Emitieron un documento para rechazar las declaraciones de Ricardo Olivera. Pidieron “reflexión y diálogo”. Pablo Farías dijo que algunos dirigentes quieren “empañar” el proceso.

Transición sin paz El Frente se queja y repudia las "agresiones" de miembros del PJ Con la presencia del gobernador, se reunieron en Rosario referentes de la coalición. Emitieron un documento para rechazar las declaraciones de Ricardo Olivera. Pidieron “reflexión y diálogo”. Pablo Farías dijo que algunos dirigentes quieren “empañar” el proceso. Con la presencia del gobernador, se reunieron en Rosario referentes de la coalición. Emitieron un documento para rechazar las declaraciones de Ricardo Olivera. Pidieron “reflexión y diálogo”. Pablo Farías dijo que algunos dirigentes quieren “empañar” el proceso.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, reiteró que toda la gestión de Miguel Lifschitz sigue “a disposición” de la transición, y se quejó de la actitud que han adoptado en las últimas horas algunos dirigentes peronistas que cuestionaron y “agredieron” al gobernador. Ello fue repudiado también por el Frente Progresista en su conjunto.



Farías aseguró que no recibieron ninguna notificación oficial del mandatario electo respecto de quiénes integrarán su gabinete, y volvió a considerar que es necesario saber quiénes serán los futuros ministros para poder “agilizar y avanzar” en los temas “urgentes” de gobierno.



“No tengo opinión sobre ello”, dijo Farías al ser consultado sobre el posible equipo de Omar Perotti, cuyos nombres había adelantado El Litoral. “La verdad que no sé; no tengo una opinión sobre eso. Es un trabajo periodístico que no sé si está basado en información o en datos fidedignos. Nosotros no tenemos datos oficiales sobre las próximas designaciones”, dijo Farías. “Y nos interesa poder conocer los nombres de esos funcionarios -insistió- para acelerar y hacer las tareas de la transición; las tareas de la transición son reuniones de los funcionarios actuales con los futuros, para ponerlos al tanto de las cuestiones más urgentes de la gestión, así ganan tiempo y pueden gestionar de la mejor manera después del 11 de diciembre”, planteó.



Mismo lugar



El ministro de Gobierno aseguró que todos los integrantes de la actual administración “seguimos estando en el mismo lugar; estamos totalmente dispuestos y ofrecemos toda la información que se considere pertinente. Si requieren más información, que lo digan -desafió-, porque por ahí han salido a decir en los medios eso, pero la verdad es que nadie formalmente nos la requirió. Si lo hacían, hubiéramos ganado tiempo. Nos tienen que decir con mayor precisión si tienen alguna cuestión en particular que todavía no conocen”, sostuvo.



Farías puso sobre relieve la “predisposición” del actual gobierno y contrapuso a ello la actitud del peronismo durante los últimos días. “Lo que recibimos son ya algunas agresiones totalmente fuera de lugar, incluso sobre la figura del gobernador. Esas actitudes claramente lo que quieren es empañar este proceso. Pero hagan lo que hagan y digan lo que digan, nosotros vamos a seguir con total predisposición para reunirnos, para buscar información y para que puedan tener (las futuras autoridades) todos los elementos necesarios para iniciar bien la próxima gestión. En ese lugar estamos y de allí no nos vamos a mover”, aseguró.



Sin comunicación



Consultado por El Litoral, Farías dijo que tampoco tuvieron ninguna comunicación de los delegados de Omar Perotti acerca de la intención de modificar la actual Ley de Ministerios. Como se informara oportunamente, la gestión entrante pretende reducir el número de carteras; de las catorce que existen actualmente, quedarían nueve o diez. La reforma en cuestión sería ingresada la semana que viene a la Cámara de Diputados, y debería ser la actual Legislatura la que le dé sanción. Pero el ministro aseveró que no tuvieron ninguna confirmación respecto de esos cambios.

Cláusula



El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, dijo este miércoles que siguen sin resolver si en noviembre se activará la cláusula gatillo. De ser así, el gobierno debería trasladar a los salarios de manera automática un aumento del 5,7 por ciento. Ésa ha sido la última medición de inflación que registró el Ipec en septiembre. “Seguimos analizando la evolución de los recursos; no tenemos aún una decisión tomada”, aseguró.

El Frente repudia a Olivera



Referentes del Frente Progresista se reunieron en Rosario y emitieron un documento para repudiar las declaraciones del presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, quien consideró “infantil” la decisión de Miguel Lifschitz de enviar el presupuesto 2020 en lo que queda de su gestión.



Una vez más, destacaron la “predisposición” del actual gobierno en la transición, y negaron que haya habido “intencionalidad alguna de perjudicar al gobierno entrante o de negar cualquier información que le fuera requerida. Al contrario, todo informe solicitado fue remitido a los representantes del gobernador electo”, plantearon.



Respecto del presupuesto, volvieron a explicar el derrotero de notas entre Poder Ejecutivo y Cámaras legislativas, para que el proyecto fuese enviado antes del 10 de diciembre. Sobre la base de todo ello, llamaron “a la reflexión” y pidieron buscar “entendimiento con el gobierno electo, reiterando nuestra absoluta predisposición al diálogo y a brindar la información y la colaboración que se necesite, dejando de lado todo tipo de agravios y chicanas políticas, que sólo nos conducen a entorpecer este proceso de transición”.



Estuvieron presentes en el encuentro el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz; el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin; el diputado nacional electo Enrique Estévez; Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Fabián Palo Oliver, Fernando Peverengo (PDP), Mónica Peralta (GEN), Gabriel Báez y Gabriela Sosa (Libres del Sur) y Joaquín Blanco (PS).

En Educación



A pesar de los cruces verbales, este miércoles, el propio presidente del PJ, Ricardo Olivera, mantuvo una nueva reunión con funcionarios del Ministerio de Educación. El dirigente fue designado por Omar Perotti para recabar información sobre la cartera educativa. En esta ocasión, el encuentro fue con el viceministro del área, Oscar Di Paolo.