El equipo de Perotti pidió información

Jueves 14.11.2019

Lo hizo por nota ingresada por Mirabella en la secretaría privada de Farías. Flujos de caja, cronogramas de pago, ejecución presupuestaria y estado del FUCO, entre otros puntos.

Con la firma de Roberto Mirabella, diputado del PJ, la comisión de transición designada por Omar Perotti, solicitó por escrito una serie de informes ante el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. Lo hizo mediante una nota ingresada ayer por la secretaría privada del ministro en la planta alta de Casa de Gobierno.



La nota es en respuesta a otra enviada por Farías y “considerando el sostenimiento del elevado déficit financiero provincial, de acuerdo con la última información publicada correspondiente a septiembre, y en atención a los diferentes compromisos de gastos que se vienen observando en los últimos meses de personal, contratos de servicios, subsidios, licitaciones de obras y demás conceptos, le solicitamos remitirnos la siguiente información”.



Luego la nota detalla los pedidos: flujo de caja de rentas generales al 31 de octubre con proyección al 30 de noviembre y al 31 de diciembre. El pedido es con detalle de ingresos y gastos “explicitando los supuestos asumidos para la estimación”.



También el cronograma de pago de salarios a activos y pasivos del mes de noviembre “consistente con el flujo de caja”.



Otro ítem es el monto y composición de la deuda flotante al 31 de diciembre último, 30 de junio y 31 de octubre. En otro punto exige conocer la evolución del FUCO (Fondo unificado de cuentas oficiales) en esas tres fechas y la proyección al 31 de diciembre próximo.



En el último punto solicita la ejecución presupuestaria de la administración provincial, desagregada por rubros de recursos y conceptos de gastos según la Cuenta A-I-F, acumulada al 31 de octubre, proyectada para los meses de noviembre y diciembre -contemplando todas las erogaciones que garanticen el adecuado funcionamiento de la administración provincial - y acumulada al 31 de octubre y proyectada a fin de año donde requieren la exposición por los criterios del devengado y pagado. Adicionalmente requieren el detalle de las fuentes financieras con que se ha financiado al 31 de octubre y estima hacerlo en los dos últimos meses del año el resultado financiero deficitario y las amortizaciones de deuda.



Los dichos de Farías



Ayer, el ministro Farías había reiterado que toda la gestión de Miguel Lifschitz sigue “a disposición” de la transición, y se quejó de la actitud que han adoptado en las últimas horas algunos dirigentes peronistas que cuestionaron y “agredieron” al gobernador. Ello fue repudiado también por el Frente Progresista en su conjunto.

Farías aseguró que no recibieron ninguna notificación oficial del mandatario electo respecto de quiénes integrarán su gabinete, y volvió a considerar que es necesario saber quiénes serán los futuros ministros para poder “agilizar y avanzar” en los temas “urgentes” de gobierno.



“No tengo opinión sobre ello”, dijo Farías al ser consultado sobre el posible equipo de Omar Perotti, cuyos nombres había adelantado El Litoral. “La verdad que no sé; no tengo una opinión sobre eso. Es un trabajo periodístico que no sé si está basado en información o en datos fidedignos. Nosotros no tenemos datos oficiales sobre las próximas designaciones”, dijo Farías. “Y nos interesa poder conocer los nombres de esos funcionarios -insistió- para acelerar y hacer las tareas de la transición; las tareas de la transición son reuniones de los funcionarios actuales con los futuros, para ponerlos al tanto de las cuestiones más urgentes de la gestión, así ganan tiempo y pueden gestionar de la mejor manera después del 11 de diciembre”, planteó.



Farías puso sobre relieve la “predisposición” del actual gobierno y contrapuso a ello la actitud del peronismo durante los últimos días. “Lo que recibimos son ya algunas agresiones totalmente fuera de lugar, incluso sobre la figura del gobernador. Esas actitudes claramente lo que quieren es empañar este proceso. Pero hagan lo que hagan y digan lo que digan, nosotros vamos a seguir con total predisposición para reunirnos, para buscar información y para que puedan tener (las futuras autoridades) todos los elementos necesarios para iniciar bien la próxima gestión. En ese lugar estamos y de allí no nos vamos a mover”, aseguró.