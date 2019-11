https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.11.2019 - Última actualización - 7:50

7:26

Fecha FIFA, Eliminatorias Euro 2020 y B Nacional Horarios y TV: Sin Superliga, hay mucho fútbol para ver este fin de semana

Este fin de semana se desarrolla una nueva Fecha FIFA por lo que los torneos de Primera División de las ligas nacionales suspenden la fecha. De esta manera, las próximos días no se jugará la Superliga pero habrá mucho fútbol internacional y de Primera Nacional para ver por TV.

Este viernes, desde las 14, el plato fuerte estará en el encuentro entre Argentina y Brasil, que será transmitido por TyC Sports. Luego, juegan Hungría contra Uruguay (15:45) y Colombia vs Perú (22:30), ambos por DirecTV Sports.

También, a las 15:30 Finlandia y Liechtenstein juegan por las Eliminatorias Euro 2020 y será transmisión de ESPN 3.

Por otra parte, a las 20, Belgrano y Alvarado se enfrentan en la Primera Nacional, con transmisión de TyC Sports.

Finalmente, habrá más partidos de Eliminatorias Euro 2020, todos transmitidos por DirecTV Sports: 14:00 Armenia vs Grecia; 16:45 España vs Malta; 16:45 Dinamarca vs Gibraltar; Bosnia Herzegovina vs Italia; 16:45 Suiza vs Georgia.

Para el día sábado, destacan 2 encuentros de Primera Nacional. A las 17, Defensores de Belgrano recibirá a Chacarita. Luego, a las 19, Atlético Rafaela enfrentará a Sarmiento. Ambos encuentros, irán por TyC Sports.

Por otra parte, habrá dos partidos de las Eliminatorias Euro 2020. Rusia recibirá a Bélgica a las 13:50, por ESPN 2 y Alemania hará lo propio con Biolorrusia desde las 16:30 por ESPN.

Finalmente, el día domingo, la jornada comenzará bien temprano, con dos partidos de la Euro 2020. A las 10:50, Luxemburgo y Portugal juegan por ESPN 2 y, a las 13:50, Bulgaria y Republica Checa se enfrentan por ESPN 2.

Por otra parte, el ascenso argentino dirá presente con 3 encuentros. A las 17:10 juegan Almirante Brown vs Argentino de Quilmes, por la Primera B. Luego, a las 19:15 Tigre recibe a Brow de Adrogue y, a las 21:15, Temperlet juegan con Independiente Rivadavia. Todo por TyC Sports.