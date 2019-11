¿Cláusula gatillo en revisión?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La herramienta garantizó una actualización automática de los salarios durante los últimos años según la inflación. Ante el recambio de gobierno con otro signo político y una nueva coyuntura económica, su permanencia genera incertidumbre. “Los acuerdos firmados (con la actual gestión) los vamos a defender. De ahí a futuro, veremos”, dijo el titular de UPCN, Jorge Molina.

El titular de UPCN, Jorge Molina, aclaró que nunca planteó “resignar” la cláusula gatillo como mecanismo de actualización salarial en la provincia. En declaraciones a medios rosarinos, el referente sindical había deslizado que “quizá la cláusula gatillo no sería la herramienta de 2020”. Pero consultado este viernes por El Litoral, explicó que ello se inscribe en un contexto nacional donde las máximas autoridades electas están adelantando un escenario en el que se deberán conciliar precios y salarios.

“Lo que planteé -dijo Molina a este diario- es que teniendo en cuenta las declaraciones de los protagonistas nacionales, por ejemplo del propio presidente electo (Alberto Fernández) en las reuniones que mantuvo con las autoridades de la CGT o de la UIA, la intención es avanzar hacia un marco de acuerdo y concertación entre precios y salarios para evitar una economía tan indexada. Si eso fuera así, siempre de acuerdo a las declaraciones de los propios protagonistas, se generaría también un marco nacional al respecto”, explicó. “Yo no planteé -aseguró- que fuéramos a resignar algo que tanto nos costó conseguir, incluso en soledad, porque en 2018 muchos gremios rechazaron el acuerdo salarial con la cláusula gatillo. Por lo tanto, somos los primeros que vamos a defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero puede haber un escenario distinto por lo que dicen las máximas autoridades del país; no es una opinión personal mía”, sentenció.

Hacia 2020

Respecto de qué aspiran como política salarial para el próximo año, Molina dijo que con las autoridades electas a nivel provincial “sólo hablamos del tema contratados”. “La política salarial se discutirá cuando hayan asumido, porque se supone que tienen ahora posibilidad de acceder a algunos números, pero no están en gestión. Por lo tanto, sería irresponsable pedir definiciones cuando todavía no han asumido”, planteó.

- ¿Por las actuales condiciones financieras de la provincia, considera que hay margen para sostener a futuro la cláusula gatillo?

- Nosotros reivindicamos los acuerdos firmados y homologados; esos acuerdos no están condicionados bajo ningún punto de vista. Sabemos de las dificultades financieras que tiene la provincia pero este acuerdo firmado lo vamos a defender. De ahí a futuro, veremos. Nuestro acuerdo salarial es a diciembre. En enero de 2020 iniciaremos la discusión salarial para el próximo ejercicio con nuevas autoridades. Ahí evaluaremos cuáles son los indicadores y los números; obviamente que los números que tenga el gobierno serán los que tendremos nosotros, es decir que va a ser una realidad que conoceremos. A partir de allí, determinaremos posibilidades y límites. Lo analizaremos pensando siempre en la defensa del trabajador.

- ¿Exigirán, entonces, cláusula gatillo para los salarios de noviembre?

- Este gobierno tiene que cumplir con la cláusula gatillo hasta el último día porque así está firmado. Sería muy triste que no cumplan en el último mes lo que cumplieron durante 23 meses. No creo que sea políticamente correcto ni socialmente justo. Ahora, no podemos vaticinar qué pasará en 2020 hasta que no asuman las nuevas autoridades. Recién allí veremos con qué panorama asumen las autoridades electas en Nación y provincia. Hay que recordar que hay situaciones que vinculan a Santa Fe con el gobierno central en su condición de provincia acreedora. Eso también tiene que ver con su situación financiera; si se paga la deuda (de coparticipación federal) es una cosa; si no, es otra. Hay muchas cosas que la provincia tiene que discutir y muchas variables para analizar antes de sentarse a discutir.