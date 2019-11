https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.11.2019



Primera edición de la Copa ATP Ex campeones Becker, Muster y Safin apoyaron la nueva Copa ATP a jugarse en enero

Los ex tenistas Boris Becker, Tomas Muster y Marat Safin, designados capitanes de Alemania, Austria y Rusia, respectivamente, para la primera edición de la Copa ATP que se jugará del 3 al 12 de enero en las ciudades australianas de Perth, Brisbane y Sidney, apoyaron hoy el nuevo certamen y destacaron que será muy competitivo.

"No habrá mejor manera de prepararse para la nueva temporada que compitiendo contra los mejores. Los grandes tenistas se necesitan unos a otros para elevar su nivel", opinó Becker, ex número uno del mundo y ganador de seis títulos de Grand Slam, tres veces Wimbledon (1985, 1986 y 1989), dos Australia (1991 y 1996) y una el US Open (1989)., según consignó la Agencia EFE.

Becker será el capitán de Alemania por una elección que hizo el número uno del equipo teutón, Alexander Zverev, quien será una de las figuras del nuevo torneo, que se aseguró la presencia de 26 de los 30 primeros tenistas del ranking mundial de la ATP.

"Los deportes de equipo ayudan mucho a prepararse mejor y les servirá para llegar bien al Abierto de Australia. Creo que fue una buena decisión organizar este torneo", añadió el ruso Safin, también ex número uno del mundo, campeón del US Open (2000) y de Australia (2005), y capitán de su país en la Copa ATP por una elección que efectuó su compatriota Daniil Medvedev.

"La temporada es muy larga desgastante, por eso algunos tenistas prefieren no jugar la Copa Davis a fin de año. En este caso, se trata del inicio del circuito y podrán competir por puntos, por su país y por el dinero del premio", añadió Muster, elegido como capitán por Dominic Thiem.

Muster, quien está radicado en Australia desde hace 20 años, alcanzó el número uno del mundo durante seis semanas en 1996 y en su carrera ganó 44 títulos, 40 de ellos en polvo de ladrillo, incluído Roland Garros en 1995 y totalizó 422 victorias en esa superficie, lo que le valió ser considerado como uno de los mejores sobre arcilla hasta que irrumpió el español Rafael Nadal y se adueñó de todos los récords.​

La nueva Copa ATP tendrá la participación de Argentina, que competirá en el Grupo E junto a Croacia, Austria y Polonia.

Los tenistas que confirmaron su participación en Argentina son Diego Schwartzman y Guido Pella, y posiblemente se sumará en los próximos días el doblista Horacio Zeballos.

Los demás grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A (Brisbane): Serbia, Francia, Sudáfrica y Chile.

Grupo B (Perth): España, Japón, Georgia y Uruguay.

Grupo C (Sydney): Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria y Moldavia.

Gupo D (Perth): Rusia, Italia, Estados Unidos y Noruega.

Grupo E (Sydney): Austria, Croacia, Argentina y Polonia.

Grupo F (Brisbane): Alemania, Grecia, Canadá y Australia.

Con información de Télam