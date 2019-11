Madelón va con cinco "volantes" a La Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante la baja de Mazzola y no conforme con el rendimiento de Troyanski, elegiría poblar la zona de medios para sacarle ritmo al equipo de Alfaro. ¿Méndez o Cavallaro de entrada?

Leonardo Carol Madelón, que hoy liberó a su plantilla todo el fin de semana (sábado y domingo para descansar), piensar ir a La Bombonera con un esquema de cuatro defensores, cinco todocampistas y un solo delantero de punta que será —casualmente— el ex Boca, Walter “La Panterita” Bou para intentar dar el gran golpe. Lo que no está claro es quién será el quinto todocampista tatengue: el uruguayo Javier Méndez o Juan Ignacio Cavallaro (en ese órden) serían las opciones para el comando técnico tatengue.

Unión llega “averiado” a este partido contra Boca: hace dos fechas perdió al “9” que empezaba a hacer goles importantes (Nicolás Mazzola) y ahora se quedó sin los dos marcadores centrales titulares (Bottinelli expulsado y el colombiano Gómez Andrade sancionado por cinco amarillas).

De cara a la batalla del Riachuelo, la reconstrucción defensiva está más que clara: irá el “Mugre” Corvalán a la cueva de los marcadores centrales, por lo que el zurdo Federico Milo ocupará la banda izquierda de la defensa como un “3” tradicional.

El otro zaguero, producto genuino de las divisiones inferiores, llegará desde afuera (no venía jugando) y es el rendidor Brian Blasi. En consecuencia, la defensa está cantada: Moyano al arco, con Damián Martínez, Claudio Corvalán, Brian Blasi y Federico Milo.

Los cuatro volantes que vienen jugando seguirán jugando, es decir: Bonifacio, Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal. Hasta allí nada raro, los mismos de siempre. Arriba, el punta será el sacrificado Walter Bou.

Pero la sorpresa está en el “jugador 11” para ir a silenciar la “12”. La idea con la cual Madelón se irá a descansar el fin de semana pasa por los cinco volantes. Allí, el plan “A” es el uruguayo Javier Méndez y el plan “B” es Juan Ignacio Cavallaro. “Hay que ponerle los boletos al volante de marca para cortar el circuito de Boca y “Juani” en el banco para entrar en el segundo tiempo. Si el partido está empatado o lo gana Unión, Cavallaro te asegura la tenencia de la bola. Si el equipo va perdiendo, Juani te da intensidad y profundidad”, se escucha por López y Planes.

Es posible que el ingreso de Javier Méndez le otorgue más libertades y menos retroceso a Carabajal en la cancha de Boca. “Es la idea de Leo, pero tampoco está firme. Tiene, desde el lunes, toda la semana para poder trabajar”, se filtra desde Casasol.

Desde el Mundo Unión se apunta a unas 40 unidades en la temporada completa. “Es un piso, sería muy bueno llegar a esa cifra a mediados del 2020 cuando termine la Superliga”, expresan.

Hay que recordar que a Unión le quedan 9 puntos por jugar. El del domingo 24, a las 17.10, en La Bombonera contra el Boca puntero de Gustavo “Lechuga” Alfaro. Y el cierre será de agite total para Leo Madelón: dos partidos en cinco días: primero el cierre en casa —lunes 2 de diciembre— ante Huracán de Parque Patricios y luego el partido final en el Mario Alberto Kempes ante Talleres de Córdoba el sábado 7 de diciembre.



¿Cómo está Mazzola?

“Nicolás está haciendo un post operatorio muy bueno, se desinflamó la zona y le sacamos los puntos, pero hay tiempos biológicos de curación cuando se refiere a la parte ósea. Tiene un callo inicial, cuando el hematoma se calcifica está en una fase inicial. Hoy Nicolás está en Casasol y vino para estar con sus compañeros, hacer sociales”, expresó el Dr. Calvo en declaraciones a FM Sol 91.5.

“La semana que viene vamos a arrancar con trabajos en bicicleta fija y gimnasio pero entrenando el tren inferior. Y recién en 15 días comenzaremos con caminatas y trote. Pero hasta los 45 o 60 días lo principal es cuidarse del impacto. Si todo va bien, la pretemporada la tiene que iniciar junto a los compañeros. Nico se operó el miércoles y hasta el jueves tuvo el ojo cubierto, por eso las primeras 72 horas son de reposo domiciliario”.

En cuanto al momento de la lesión sostuvo: “La jugada la vi alrededor de 45 veces, cuando yo entro al campo de juego el estaba lúcido y orientado. No constaté pérdida de conocimiento por eso veo la chance de que siga. Creo que al desacomodarlo el defensor, termina golpeando con el codo izquierdo del arquero. Después pudo agravarse con el golpe en el piso, pero creo que la fractura se produjo con el golpe del arquero”.

Finalmente, el Dr. Calvo aseguró: “Los plazos de recuperación no son tiempos que uno puede asegurar. Pero si tenemos expectativas y objetivos que arranque la pretemporada junto al resto de sus compañeros. No va a estar haciendo fútbol el 6 de enero, lo vamos a ir observando por si hay dolor o no e iremos evaluando su recuperación”.