Trump "intimida" a una testigo del Ucraniagate mientras la mujer declara ante el Congreso

"Creo que el efecto es intimidar", reflexionó Yovanovith cuando el presidente de la Comisión de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, le avisó que Trump había escrito un mensaje en Twitter.

El mandatario, que aparentemente estaba siguiendo el testimonio por televisión, dijo que Yovanovitch hacía las cosas mal.

"Allá donde Marie Yovanovitch fue, todo se volvió mal. Comenzó en Somalia, ¿cómo fue? Después rápidamente a Ucrania, donde el nuevo presidente ucraniano habló de manera desfavorable sobre ella", escribió Trump en Twitter.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.