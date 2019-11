La Major League Soccer rescindió el contrato del argentino Brian Fernández

La Major League Soccer, la liga de fútbol de Estados Unidos, rescindió este viernes el contrato del delantero argentino Brian Fernández, con vigencia hasta fines de 2021, razón por la cual el jugador dejó de pertenecer al Portland Timbers.

“Major League Soccer ha rescindido el contrato de Brian Fernández y el jugador ha sido eliminado de la lista de Timbers”, informó la Major League Soccer en un comunicado.

MLS has terminated the contract for Brian Fernandez and the player has been removed from the Timbers roster.https://t.co/vrBU4nqmt8